Felöltöztet, feldíszít, aggódik - csupa gyönyörű tulajdonság: az anyák nem ismernek áldozatot, fáradtságot

Az egyház latin neve nőnemű főnév: Ecclesia. A katolikus tanítás párba állítja az egyházat az anyával, ezért mondja, hogy Anyaszentegyház. Az egyház táplálja kegyelmi javakkal az embereket, ugyanúgy, ahogyan az anya táplálja a gyermekeit. (Máté-Tóth András)

Gianna Beretta Molla hite, édesanyai szeretete, amelyet hősies döntése koronázott, vezetett az 1994-es boldoggá avatásához.

Apai és anyai arca is van az Istennek

Gianna Beretta Molla Assisi Szent Ferenc ünnepén, 1922. október 4-én született az észak-olaszországi Magentában. A szülők gyermekeiket kora ifjúságuktól fogva egyszerű vallásos nevelésben részesítették. Gianna 1942-ben előbb a Milánói Egyetem orvosi karára iratkozott be, majd Paviába került, és 1949-ben szerezte meg diplomáját. Egyetemi évei alatt mindennap járt szentmisére és áldozott, gyakran imádkozott az Oltáriszentség előtt, és rendszeresen imádkozta a rózsafüzért is. Paviában részt vett a Szent Márton-plébánia életében, és bekapcsolódott a kanossziánus nővérek (A Szeretet Leányai) oratóriumi munkájába is. 1949-ben, orvosi diplomájának megszerzése után folytatta tanulmányait, és 1952-ben gyermekgyógyászati szakvizsgát tett. Gianna Beretta Molla lánya, Gianna Emanuela később édesanyja nyomdokaiba lépve az orvosi hivatást választotta.

"Gianna tele volt életszeretettel, örömmel, szerette a színházat, a természetjárást, a zenét és a festészetet – emlékszik vissza Szent Gianna Beretta Mollára az egyik katolikus hírportál. Az olasz származású orvos asszonyt II. János Pál pápa 1994-ben avatta boldoggá, majd 2004. május 16-án szentté. Olvasónk mutatott rá lapunknak írt levelében, hogy az anyák és várandósok védőszentje példát állított önzetlen szeretetével, és erről milyen időszerű anyák napján megemlékezni."Kivételes szeretetű asszony volt" – mondta róla II. János Pál pápa. A pápa János apostol szavait is idézte: "senki sem szeret jobban, mint aki az életét adja másokért". Ő az életét adta a gyermekéért. "Amikor ma ezt az asszonyt a keresztény tökéletesség példaképéül állítjuk, tiszteletünket fejezzük ki az összes bátor anya iránt, akik vonakodás nélkül a családnak szentelik magukat, akik szenvednek, hogy világra hozzák gyermekeiket, majd készek minden fáradtságot magukra venni, minden áldozatot meghozni, hogy a legjobbat adják tovább mindabból, amit magukban hordoznak" – mondta a pápa a ceremónián.Gianna Beretta Molla két hónapos terhes volt, amikor egy diagnózis előrehaladott méhrákot állapított meg nála. Több műtéti eljárás közül azt választotta, hogy kizárólag a tumort vegyék ki az orvosok, megóvva ezzel méhét és születendő gyermeke életét. Így azonban óriási kockázatot vállalt, mivel a meggyengült méhfal szövődményekhez vezethetett a szülésnél. 1962. április 21-én, húsvét nagyszombatján világra hozta kislányát, amibe ő néhány nappal később belehalt.Olyanok is vannak, akik kritizálják döntéséért, hiszen így négy gyermekét hagyta árván. Amikor 2004-ben szentté avatták, a pápa köszöntötte a még élő, akkor több mint 90 éves férjét, Pietro Mollát és lányát, Gianna Emanuelát, aki életét kétszeresen is köszönhette az édesanyjának.Gianna áldozatának és szentségének híre halála után gyorsan elterjedt. Hite, édesanyai szeretete, amelyet hősies döntése koronázott meg, vezetett 1994-es boldoggá avatásához.Az anyaság gyönyörű, de embert próbáló feladat is. Elég, ha csak a bibliai anyák életére gondolunk. Margot Käßmann német evangélikus lelkész könyvében az ó- és újszövetségi anyai alakokat idézi meg. "Az anyaság csodálatos – ám ami azt illeti, nehéz is tud lenni. És az anyává válás már régen sem volt magától értetődő. A Bibliában találunk gyermektelen asszonyokat, akik gyermekre vágynak, és olyan anyákat is, akiknek korántsem volt könnyű dolguk – olyanokat, mint a szívtelen anya, az idősen gyermeket szülő anya, a sokgyermekes és az örökbefogadó anya" – fogalmaz a kötet kiadója, miért örök érvényűek ezek a bibliai anyatörténetek.A lelkésznő mesél könyvében a későn teherbe esett Erzsébet, Zakariás feleségének örömteli anyaságáról, aki Keresztelő Szent János édesanyja lesz, illetve a Mózes első könyvében szereplő Lea sokgyermekes anyai büszkeségéről. Lea Jákób kevésbé szeretett felesége volt, és sok szempontból megalázott, hiszen apja, Lábán Jákóbnak testvérét, Ráhelt ígérte, mégis csellel adta őt hozzá. Ő volt az idősebbik lány. Lea megvetettsége anyaságában oldódott fel. Hét gyermek édesanyja lett, míg Ráhelnek később születtek gyermekei.– Az ókori zsidó kultúra patriarchális, amelyben az anyaság nagyon fontos, mert az anyák fiai a zsidó vonalat továbbvivő férfiak. Ebből a szempontból mindegy, hogy egy zsidó pátriarchának hány nő szül gyereket. Egy zsidó nagycsaládon belül több feleség is volt, és a feleségek mind anyává lettek – világít rá Máté-Tóth András. Az SZTE BTK Vallástudományi Tanszékének vezetőjétől azt is megtudjuk, bár atyai tekintélyelv uralkodott a családban, az anyáknak van fő szerepe. Legalapvetőbb törvényük ugyanis: az a zsidó, akinek az anyja zsidó. Amikor erről a bibliai kórról beszélünk, akkor tudni kell, hogy egész más szociális gondoskodási logika érvényesült, mint napjainkban. Az oktatás, egészség- és öregek gondozása a családon belül zajlott. Nem léteztek „szingli" nők. Az özvegyekről, akik lehettek anyák is, az elhunyt férfi családja, testvérei gondoskodtak. A családba integrálták őket, hogy ne haljanak éhen.– Amikor manapság felmerül, hogy az anyaság a női önmegvalósítás egyik módja, fontos tudni, hogy ugyanolyan értéket képvisel az a nő is, aki nem akar anyává lenni, hiszen létezik egy kicsit durva, vallásra hivatkozó szembeállítás: az ideális család az, amit a biblia mutat, és ehhez az ősi kultúrához kell visszanyúlni. De ez leegyszerűsítése a dolognak, hiszen ma már a társadalmi berendezkedés és a szociális gondoskodás kereti egészen mások. Napjainkban már egy egyedülálló nő is el tudja magát tartani, és ha beteg, ki tudja fizetni az orvosi ellátását. Emiatt ugyanolyan státusza van, mint a családos nőnek. Vallásilag nem lehet elítélni sem az egyedülálló nőt, sem az olyan nőt, aki nem akar anya lenni – érvel a valláskutató.– A kereszténységben a nőknek a társadalmi státusza a zsidó kultúrához képest felemelkedett – Pál apostol hatására. Ötvözte ugyanis a zsidó és a latin kultúrát: "Jeruzsálemet Rómával". Így a közösségek vezetésére adott esetben nőket is megbízott, függetlenül attól, hogy ők anyák voltak, vagy sem. Az anyaságot még a bibliai időkben sem lehetett szembeállítani a munkával: nem az a keresztény vallási ideál, hogy az anya a pelenka és a fakanál között egyenesen helyezkedik el – mondja Máté-Tóth András. A valláskutató hozzáteszi: – A feminista bibliaelemzők, akik nagyon komoly tudósok is egyúttal, megvizsgálták a Bibliában szereplő istenképeket. Megállapították, hogy nemcsak atyai, hanem anyai arcai is vannak. Gyönyörű képek szerepelnek arról, hogyan gondoskodott az Isten a zsidó népről. Felöltöztette, feldíszítette, aggódott érte, féltékenyen tekintett rá – csupa-csupa gyönyörűséges anyai tulajdonság. Erre utaló zsoltáridézet: olyan az isten, mint a tyúk, aki szárnyai alá gyűjti csibéit. Miközben azt szokták mondani, hogy atyaisten, nagy szakállas, ül a trónon, zordan tekint. Aközben mellette van egy másik trón, aki felett a szerető anya van, körben a gyerekekkel, irgalmasan tekint. Nem ítél, hanem felemel. Ez a kettő egyszerre jellemzi a Bibliának az istenét.