Fontos dolgot derítettek ki az anyatejről

Az anyatej élethosszig tartó védelmet biztosíthat a gyermeknek - derítette ki a Birminghami Egyetem szakemberei vezette nemzetközi tudócsoport egerekkel végzett kutatása.



Eddig az volt az általános vélekedés, hogy a betegségekkel szembeni immunitás átadása a babának az anyatejes táplálás által csupán a szoptatás idejére biztosít védelmet, és ha az anyatejes táplálás befejeződik, a védelemnek is vége van. A szakemberek úgy gondolták, hogy az immunitás az anya fehérjéi, a baktériumok és vírusok semlegesítésében szerepet játszó antitestek által kerül a gyermek szervezetébe.



A Sciences Advances című folyóiratban közzétett tanulmányukban azonban a kutatók azt találták, hogy az immunitás átadása hosszú távú, a szoptatáson túl is tart, és a védelmet az immunsejtek átadása biztosítja, teljesen függetlenül az antitestektől.



Egérkísérleteikben azt találták, hogy az anyatejjel táplált egérkölyök, amelynek anyja a vemhesség előtt féregfertőzésben szenvedett, egész életére védett lett ezen fertőzéstől.



Ráadásul ez a hatás az anyatejben lévő sejtek által került az utód szervezetébe és nem fehérjék, antitestek által.



Ez a tanulmány megmutatta, hogy ha az anya akár a várandósság előtt globálisan gyakori fertőzésen esik át, kicsinyeinek hosszú távú szoptatással átadott immunitást biztosít ezen fertőzéssel szemben - olvasható a Birminghami Egyetem közleményében.



"Az immuntranszfer-átadás anyáról gyermekre a szoptatás által nagyon fontos védelmi forrás a csecsemőkori fertőzésekkel szemben. Először mutattuk ki, hogy a várandósság előtti fertőzés élethosszig tartó sejtimmunitást adhat a gyermeknek. Ez új dimenzióval gazdagítja annak megértését, hogyan hathat az anya egészségünkre" - mondta William Horsnell, a Birminghami Egyetem mikrobiológiai intézetének kutatója.



"Különösen az érdekel bennünket, hogy felfedezésünk miként segíthet kifejleszteni az anyák számára védőoltásokat, amelyek a gyermeknek is hosszabb távú védelmet nyújtanak. Ez a tanulmány megmutatta, hogy egy anyai megfertőződés képes maradandóan megváltoztatni az utód immunitását. Ez új típusú oltóanyagok kidolgozásához vezethet, amelyek az anyának beadva lehetővé teszik a hosszú távú immunitás átadását a gyermeknek" - idézte Adam Cunningham professzort a közleményt.



(Lead-képünk illusztráció: Pixabay - a szerk.)