Franciaország is beszállt a Hold kutatásába - A kínai űrkutatási hivatallal fogtak össze

A kínai űrkutatás keretében végez első ízben tudományos vizsgálatokat a Holdon Franciaország - jelentette be Jean-Yves Le Gall, a francia űrkutatási hivatal (CNES) elnöke.



Franciaország 15 kilogrammnyi műszert küld a Holdra a Csangío-6 kínai űrszondával, amely 2023-24-ben gyűjt mintákat az égitesten - közölte Le Gall, akinek szervezete hétfőn, Hszi Csin-ping kínai elnök franciaországi látogatása alkalmából írt alá együttműködést megállapodást a kínai űrkutatási hivatallal (CNSA).



A francia fél főleg a Holdon található ásványokat elemzi. A francia és a kínai űrkutatási hivatal együttműködik a klímaváltozás megfigyelésében is, legközelebbi Föld-megfigyelő közös missziójukban az óceánok sótartalmának és a talaj nedvességének alakulását vizsgálják.



Egy francia óceánkutató műhold, a CFOsat, amelyet tavaly októberben kínai segítséggel állítottak pályára, a légkör és az óceán, a szelek és a hullámok egymásra hatását vizsgálják.



A két ország előkészíti a SVOM csillagászati missziót is, amelynek keretében a gammakitöréseket, a kozmosz legfényesebb jelenségét vizsgálják 2021-től. A Tienkung-2 kínai űrállomáson már 2016 óta működik a Cardiospace 2 francia műszer, amely az űrhajósok szív- és érrendszerét figyeli meg a súlytalanság körülményei között.



Tárgyalnak arról is, hogy esetleg francia űrhajóst is küldenének a várhatóan 2022-től működő állandó kínai űrállomásra. A francia űrkutatási hivatal elnöke történelminek nevezte a Kínával kötött űrkutatási együttműködési megállapodást.