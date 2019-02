Frászkereszt, meg amit akartok - néhány dolog, amit igenis tudni szeretett volna a Valentin-napról

Az addig rendben van, hogy Valentin- avagy Bálint-napon a szerelmesek megajándékozzák kedvesüket, szerelmes üzenettel lepik meg - na de ki volt az a Valentin, és kiknek is volt a védőszentje? Mit művelnek ilyenkor a verebek? Néhány dolog, amit mindig is tudni akart a Valentin-napról - vagy mégsem?

Négy Bálint, egy frászkereszt

Azt tudták például, hogy nem egy, hanem négy Bálint is létezett? A keresztényüldözések idején három Bálintból is vértanú vált. Közülük az egyik Afrikában halt meg, a másik pap lehetett Rómában, a harmadik valószínűleg püspök volt Róma környékén - írja a Sokszínű Vidék tavalyi cikke. Évszázadokkal később élt egy negyedik Bálint, egy német püspök, aki a nyavalyatörősök segítője lett. Az epilepsziát hívták nyavalyatörésnek, az epilepsziások gyakran viseltek a nyakukban bálintkeresztet, más néven frászkeresztet, a roham elkerülése végett. A Nemzetközi Epilepsziaellenes Iroda (IEB) is Bálint-napon tartja az epilepsziával élők világnapját.

Az angolszász országokban Valentine (Bálint) napján (február 14-én) tartott Valentine's Day (magyarul: Bálint-nap) ünnepe a 20. század végétől világszerte elterjedt világi "szerelmes-ünnepként". A szokás Magyarországon az angol elnevezés magyarosított formájú átvételével, mint Valentin-nap vált népszerűvé az 1990-es évektől kezdődően.

Keresztényt esketett pogánnyal, végül kivégezték

A wikipédián elérhető szócikk Szent Bálintról mindenesetre a keresztényüldözések mártírjához köti a legendát: itt azt írják, a keresztény szokás eredete, hogy Szent Bálint, Terni (akkori nevén Interamna) püspöke a 14. században a jegyesek és fiatal házasok védőszentjévé vált Angliában és Franciaországban. A szentről ugyanis az a legenda terjedt el, hogy mielőtt kereszténysége miatt II. Claudius császár idején kivégezték, hite erejével a visszaadta börtönőre vak lányának a látását. Kivégzése előtt - február 14-én - búcsúüzenetet küldött a lánynak, amelyet így írt alá: „A Te Bálintod" - és már meg is van a szerelmes üzenetek küldésének gyökere.

A legenda arról is szól, hogy a püspök a szerelmeseket a keresztény szokások szerint megeskette egymással. Katonákat is, akiknek az akkori császári parancsok értelmében nem lett volna szabad házasodni. Egy másik történet arról számol be, hogy ő volt az első, aki egy pogány férfit és egy keresztény nőt összeadott. Magyarországon e szentnek csak a svábok között alakult ki jelentős egyházi kultusza.

Persze emögött is a pogányok állnak

A szerelmesekkel, szerelemmel kapcsolatos keresztény ünnep egyébként pogány gyökerekkel rendelkezik. A Lupercalia-ünnepet egy nappal a mai Valentin-nap után tartották az ókori Római Birodalomban, Lupercus és Faunus istenek és az ókori Rómát alapító legendás testvérpár, Romulus és Remus tiszteletére. A pogány ünnep központjában az a Lupercal nevű barlang állt, ahol a monda szerint egy farkas a városalapító két fiúcskát szoptatta.

Na de mi a helyzet a verebekkel?

A verebekkel az a helyzet, hogy a népi hagyomány szerint Bálint-napon választanak párt. Azt tartották, a vándorló vadgalambok is ekkor jönnek vissza - egyes vidékeken ezen a napon etették is a madarakat. A népi időjóslás tapasztalatai szerint ha ezen a napon száraz és hideg az idő, akkor jó lesz a termés abban az évben. Ma meleg nincs, és nem is esik - akár még össze is jöhet.