Hóbagoly érkezett a Budakeszi Vadasparkba - Bellát már a közönség is megtekintheti

A csehországi Ostravából érkezett Bella nevű hóbagollyal bővült aállománya. A ritkaságnak számító állatot már a közönség is megtekintheti.Bár a Budakeszi Vadaspark fő feladatának elsősorban a Magyarországon őshonos és a Kárpát-medencébe betelepített fajok bemutatását tekinti, a látogatók már korábban is találkozhattak olyan, a magyarországi állatkertekben ritkán látható különleges fajokkal, mint a jávorszarvas és a bölény. Ilyen ritkaságnak számít most az egyéves Bella is - közölte a park az MTI-vel.A hóbaglyok az északi tundravidékeken élnek, ezért Magyarországon igen ritka vendégnek számítanak. A Kárpát-medencében csak akkor sikerült néhány kóborló példányt megfigyelni, amikor a hóbaglyok az északi területeken nem találtak elegendő táplálékot.A vadaspark új lakója egyedül érkezett, ám a tervek szerint a tojónak nemsokára egy hím társa is akad majd. A vadaspark gondozói bíznak benne, hogy a hóbagolypár később fiókákkal is megörvendezteti majd a park közönségét.A fokozottan védett hóbagoly körülbelül ötven-hatvan centiméter magas, és másfél-két kilogramm tömegű. Fészkét a nyílt tundrán valamilyen magaslatra, dombtetőre vagy sziklák tetejére, esetleg földmélyedésekbe építi. A hóbagoly a tojásait május-júniusban költi ki, fészke átlagosan négy-kilenc tojásból áll, de táplálékbőség idején akár tizennégy tojást is költhet.A többi ragadozómadárhoz hasonlóan a hóbagoly hímjei is kisebbek a tojóknál, de a két nemet a tollazatuk színezetéről is meg lehet különböztetni: míg a hímek felnőtt tollazata csaknem teljesen fehér, addig a nőstényeké a fejükön feketén pettyezett, a hátukon pedig sávozott. Más nagytestű madarakhoz hasonlóan a hóbaglyok is igen hosszú életűek, akár tíz évet is elélhetnek.