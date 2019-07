Hőség - ENSZ: aggasztó, hogy a hőhullám Grönland felé tart

Clare Nullis elmondta: az Észak-Afrika felől észak felé haladó forró levegő nem egyszerűen megdöntötte, hanem "darabokra zúzta" az európai melegrekordokat csütörtökön, miután 2, 3, sőt helyenként 4 Celsius-fokkal is meghaladta a hőmérséklet az addig mért legmagasabb értékeket, ami "teljes mértékben hihetetlen" fejlemény. Az előrejelzések szerint a légköri mozgások ezt a forróságot Grönland felé viszik majd. Mindennek következtében a sziget jégtakarója fokozottan olvadhat, akár olyan vékonyra is mint 2012-ben, ami az eddigi mérések alapján a legvékonyabb szint volt.



A grönlandi jégtakaró a globális klímarendszer kulcsfontosságú eleme, olvadása a tengerszint emelkedéséhez és kiszámíthatatlan időjáráshoz vezethet. Dán éghajlatkutatók adatai szerint csak júliusban 160 milliárd tonna olvadt el a grönlandi jégtakaró felszínéből.



Az európai hőhullám hatással van az északi-sarkvidéki jégtakaró kiterjedtségére is, amely július közepén az eddig mért legalacsonyabb szinthez közelített.



A Meteorológiai Világszervezet szóvivője arra is kitért, hogy az egyre gyakoribb és intenzívebb hőhullámok az ember okozta klímaváltozás következményei. A brit meteorológiai szolgálat tanulmányára utalva elmondta: 2050-ig minden második évben lehet számítani a melegrekordokat megdöntő hőségekre.



Pénteken Belgiumban is bejelentették, hogy megdőlt az ország eddigi melegrekordja: 41,8 Celsius-fokot mértek előző nap az észak-belgiumi Begijnendijk településen.