Japán korlátok nélkül vadászik cetekre júliustól?

Erős lobbi

A bálna veszélyeztetett faj. Így hivatalosan a vadászata is tilos.

Hagyományok kontra állatvédelem?

Hatalmas a nyomás

Japán bálnavadászhajó. Júliustól korlátok nélkül dolgozhat a japán vizeken.

Kecske és a káposzta

Norvégia még Japánnál is elszántabb



Bár a nemzetközi figyelem most a szigetországra korlátozódik, nem Japán vadássza a legtöbb bálnát. Izland és Norvégia sem számít a bálnavédelem élharcosának. Utóbbi, azaz Norvégia, ráadásul egyedül több bálnát öl meg évente, mint Japán és Izland együtt. A norvég kormány épp tavaly növelte 28 százalékkal az engedélyezett kvótát, ez legálisan évi 1278 példány csukabálnát jelent. Szerintük legalább 100 ezer csukabálna él a norvég vizekben, a bálnavadászat része az ország hagyományainak és kultúrájának, kultúrájának, állítják ők is, de valójában itt is néhány bálnavadász dinasztia erős lobbi ereje határozza meg ezt a döntést. 1986 óta a világméretű moratóriumot semmibe véve egyedül Norvégia és Izland engedélyezi hivatalosan is a bálnavadászatot, ebbe a klubba lép most be Japán is.

Drasztikusnak tűnő lépést jelentett be Japán az év utolsó napjaiban. Több mint három évtizedes viharos tagság után kilép a bálnavadászatot tiltó nemzetközi szervezetből, amelynek Magyarország is tagja, és így a nemzetközi moratorium ellenére ez év júliusától kereskedelmi céllal is vadászhatja a bálnákat saját vizein. A nemzetközi felháborodás nem maradt el, s bár elsőre úgy tűnhet, a döntés hatására az egyébként is veszélyeztetett bálnafajok még nagyobb bajba kerülnek, a szakértő szerint épp az ellenkezőjéről van szó. Japán így végre kiszorulhat a nemzetközi vizekről, amelyek szabályait eddig sem tartotta be, továbbra is zárva maradnak előtte a nemzetközi piac kapui, vagyis nem lesz lehetősége kereskedni a bálnahússal, kivéve Izlanddal és Norvégiával, akik bár tagjai a nemzetközi egyezménynek, a moratóriummal kapcsolatban fenntartással éltek, így nem tartják magukra nézve kötelezőnek.Dr. Rodics Katalin, a Greenpeace agrárkampány-felelőse az első magyarok között volt, akik tűzközelből figyelhették a Nemzetközi Bálnavadászati Bizottság (IWC) munkáját. Látta, tapasztalta, hogyan dolgoztak a japán küldöttek évtizedeken keresztül azért, hogy a szigorú szabályokat minél puhábbá, megengedőbbé gyúrják a maguk számára. Mind több és több országot léptettek be az egyezménybe, majd köteleztek le maguk felé, hogy elég támogató szavazatot kapjanak az üléseken, remélve, hogy előbb-utóbb többségbe kerülnek a bálna fajok kereskedelmi célú vadászatát az egész világon tiltó általuk merevnek tartott 1986-ban hozott moratóriumot feloldani kívánó országok. Külön pikantériája a dolognak, tudjuk meg, hogy a bálnavadászatot tiltó egyezményt, az 1940-es években önszántukból kötötték a tevékenységet folytató országok, köztük Japán is.– Bár a kezdetektől fogva aláíró fél, és tagállam volt, sosem tartotta be a szabályokat. Tudományos célokra hivatkozva Japán évi ezres nagyságrendben vadászott mindig is a nemzetközi vizeken – mondja a szakértő. A türelem azonban vészesen megfogyatkozott az elmúlt időszakban: nemrégiben nemzetközi bíróság mondta ki, hogy tudományos kutatás címszó alatt igazából illegális tevékenységet folytatnak, s bár az egyezmény nem tud szankcionálni, ez csak rontott Japán egyébként is rossz megítélésén, derül ki.Akadnak akik szerint parttalan a bálnavadászatról szóló vita, hiszen míg a nyugati világ kizárólag az állat- és természetvédelem szempontjából képes vizsgálni a kérdést, addig Japán csupán a hagyományait követeli vissza. Ám itt nem erről van szó. – Nincs szó évezredes hagyományokról. Japánban a második világháború után vált elterjedtté a bálnahúsfogyasztás. Akkoriban az Amerikai Egyesült Államoknak volt a legnagyobb bálnavadászflottája, tőlük exportálták a bálnahúst. Ráadásul annyira fontos volt nekik ez a kapcsolat, hogy jogszabályt is írtak rá: minden gyereknek hetente legalább egyszer kellett fehérjében gazdag bálnahúst ennie – avat be dr. Rodics Katalin, és elmondja, ha valóban ősi hagyományról lenne szó, akkor is abba kellene hagyni a vadászatát a kipusztulás szélén álló fajoknak. Bár nemzetközi szabályozás védi az őslakosok hagyományokhoz fűződő jogát, egészen addig, amíg az nem sodorja veszélybe egy-egy faj fennmaradását, Japán teljes lakossága ebben az értelemben nem tekinthető őslakosnak. Ez a szabályozás csak a kisebb, valóban bennszülött, és a hagyományos módon élő és vadászó népcsoportokra vonatkozik. – Nekünk, magyaroknak is voltak olyan szokásaink, amelyekről lemondtunk. A régi időkben ettek például vidrapörköltet, de került az asztalra túzok is. Belátva azonban, hogy veszélyeztetett fajokról van szó, ki tudtak kopni a hagyományos étrendből. Úgy gondolom, ez bárki másnak is menne – magyarázza a szakértő.Japánban az egy főre jutó éves bálnahúsfogyasztás becslések szerint 30 gramm körül van, ami összességében még mindig nagyon sok (4000 tonna), mégis elenyésző a különböző tengeri halakból származó egy főre jutó 25 kilós mennyiséghez képest. A japánok a világ halfogyasztásának 8 százalékáért felelősek, egészen biztos, hogy a bálnavadászat leállításával sem taszítanának tömegeket éhezésbe.– A vadászat erőltetése mögött erős befolyással rendelkező bálnavadász-dinasztiák állnak, amelyeknek komolyan veszélyeztetné az egzisztenciáját, ha többé nem lehetne bálnára vadászni – avat be a szakértő, és elmondja, ők is kezdenek azonban gyengülni. – Hatalmas a nyomás a japán kormányzaton. Fogy körülöttük a levegő nemzetközi szinten, és országon belül is erősödnek a bálnavadászat leállítását követelő hangok. Horribilis összegeket költöttek eddig a sikertelen lobbira, és olyannyira nem látszanak megtérülni az erőfeszítéseik, hogy még nemzetközi bíróság is kimondta, tudományos célú bálnavadászat fedőnév alatt igazából illegális tevékenységet folytatnak – mondja dr. Rodics Katalin, és hozzáteszi, nyilvánvalóan lépniük kellett, és a bálnák szempontjából legjobb döntést hozták meg.Tulajdonképpen a kecske és a káposzta esetéről van szó. A kilépésnek köszönhetően a japán bálnavadász hajók kiszorulnak a nemzetközi vizekről, a továbbiakban csak saját partjaik mentén lőhetnek cetre, ráadásul legálisan továbbra sem tudnak kereskedni a kifogott állatok húsával, csak annyit emelhetnek ki, amennyire nekik maguknak szükségük van. Ha betartják a szabályokat, a nemzetközi harag elül, a bálnák védelmében indított viták konstruktívan, japán akadályoztatás nélkül haladnak előre a nemzetközi egyezményen belül, ráadásul a japán partokon túl jelentősen csökken a bálnákra leselkedő veszély.– A döntés még ha elsőre nem is annak hangzik, a bálnáknak jó lehet. Japán évtizedek óta vétózza például a Brazília partjainál lévő szaporodási terület védelmét, most végre erre is lesz lehetőség – emeli ki a szakértő, és hozzáteszi, mindannyiunk érdeke, hogy ez így legyen. – A bálnavadászat betiltása nem csak azoknak fontos, akiknek van tengerpartjuk. A világ tengerei és azok élővilága közös örökségünk, így egyikünknek sem mindegy, hogy kipusztulnak-e ezek a csodálatos állatok – fejezi be dr. Rodics Katalin.