Leonardo da Vincié lehet a londoni Viktória és Albert Múzeum Szűz Mária szobra

Leonardo da Vincinek tulajdonítja egy olasz művészettörténész a londoni Viktória és Albert Múzeumban lévő The Virgin with the Laughing Child című, Szűz Máriát a nevető gyermekével ábrázoló szobrot, amelyet eddig a 15. századi mester, Antinio Rossellino alkotásának tartottak.

Ha feltevése igaz, ez az egyetlen szobor, amely fennmaradt a reneszánsz mestertől.



A terrakotta szobrot jövő hónapban fogják kiállítani Firenzében azon a retrospektív kiállításon, amelyet a Strozzi-palotában rendeznek Leonardo mesterének, Andrea del Verrocchio (1435-88) firenzei reneszánsz művésznek szentelve - adta hírül a The Art Newspaper művészeti hírportál.



A kiállítás kurátora Francesco Caglioti, a nápolyi II. Frigyes Egyetem művészettörténész professzora. "Mintegy ezer olyan részlet van, amely eloszlat minden kétséget, hogy Leonardónak tulajdonítsuk a szobrot" - hangoztatta a professzor a La Repubblica című olasz napilapnak nyilatkozva.



Összevetve a szobor jellegzetes vonásait Leonardo 1503-ban készült Szent Anna című festményének jellemzőivel, Cogliati felhívta a figyelmet arra, hogy a mosoly mindkét műalkotáson hasonló. Hozzátette, hogy kulcsfontosságú tényező Leonardo technikája a szövetanyagok megfestésére. "Nézzük meg a Madonna öltözeteit és a Leonardo által 1472-75 között festett Annunciation (Angyali üdvözlet) című festmény vörös köpenyét. Ugyanaz a technika az anyagok redőzését illetően" - fejtegette.



A kérdésre, hogy a londoni múzeum kurátorai egyetértenek-e megállapításaival, közölte, "nem tudja, de reméli".



Az 1465-ben készült szobrot a múzeum gyűjteményében Antonio Rossellinónak tulajdonítják. A londoni intézmény szóvivője elmondta, hogy a szobor korai története ismeretlen és évek óta más-más művésznek Rossellinónak, Leonardónak, Verrocchiónak és Desiderio da Settignanónak tulajdonítják, de egyik feltevés sem általánosan elfogadott.



"Először 1899-ben merült fel az, hogy esetleg Leonardo műve, így Caglioti professzor tanulmánya ismét megnyitja a vitát az alkotóról. A V&A üdvözli a kollégákkal világszerte folyó vitát: folyamatosak a gyűjteményünket érintő kutatások" - tette hozzá.



A múzeum 1858-ben tett szert a műre, amely azóta soha nem hagyta el az intézményt.



Más Leonardo-szakértők kétkedve fogadják a felvetést. "Nincs egyetlen szobor sem, amelyet Leonardo készített volna, így nincs összehasonlítási alap. És a mosoly. Már Ernst Gombrich (A művészet története világhírű könyv írója) megmondta, hogy a Leonardo-típusú mosoly egy olyan kellék, amelyet Leonardo Verrocchiótól örökölt. De minden új véleményt üdvözlünk, ha van bizonyíték, ami alátámasztja" - hangoztatta Frank Zollner, a Lipcsei Egyetem professzora - írja az MTI.