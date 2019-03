Magyar kutatók a világhír küszöbén

A 2019-es Év SCIndikátora Lévay Krisztina

Fotó: Mohai Balázs

Nők a Tudományban Egyesület



A program szervezője a Nature-díjas



A program szervezője a Nature-díjas Nők a Tudományban Egyesület (NaTE), egy független nonprofit szervezet, amely 2008-ban indult el azzal a céllal, hogy Magyarországon is legyen olyan egyesület, amely azért dolgozik, hogy a tudományos területeken kizárólag a szakmai kompetenciák döntsenek arról, hogy kik válnak elismertté.A SCIndikátor megmérettetés során az egyesület mindent megtesz azért, hogy a versenyre egyenlő arányban pályázzanak lányok és fiúk. Bár a versenyre minden diák jelentkezését várják, a szervezők nem titkolt célja, hogy külön bátorítsák a női hallgatókat. Felmérések szerint ugyanis az elkövetkező évtizedekben a legtöbb állás olyan szakmákban fog megszűnni, ahol ma jellemzően többnyire nők dolgoznak. A technológiai és természettudományos területeken, melyek már most - és a jövőben különösen – a legfontosabb munkahelyteremtő szegmensek lesznek, jelenleg jóval kevesebb a nő, mint a férfi.

A fenntartható energetikai modellektől a jutalmazó kutyakiképzésen keresztül a mindfulness módszerig számtalan tudományos témát hallhatott a közönség közérthető és szórakoztató formában a szakma ifjú képviselőitől.A Nők a Tudományban Egyesület által meghirdetett SCIndikátor tudománykommunikációs program záróeseményére március 6-án került sor.A döntőn minden a tudományról szólt: a SCIndikátorok előadásain túl a MeetLab, a Kitchen Budapest és a FabLab csapatok jóvoltából a közönség a jövő társasjátékait próbálhatta ki. A szekciókat látványos produkcióval vezették fel a Firebirds artistái, tematikus falatokkal készült Góg Angéla, food designer, az audiovizuális show felelőse pedig a Meanwhile csapata volt.A Nők a Tudományban Egyesület harmadik alkalommal szervezte meg egyetemista és PhD hallgatók körében a rendkívül népszerű SCIndikátor mentorprogramot. Az ingyenes képzés során kiválasztott kutatók személyre szabott mentorálás és csoportos tréningek keretében a közérthető kommunikáció, a szórakoztató előadás- és színpadi fellépés és a hatékony self branding alapjait sajátíthatták el., olyan egyetemistákat és PhD hallgatókat, akik a közönség számára izgalmasan és lebilincselően mesélnek tudományos és technológiai szenvedélyükről, kutatási területükről.A Budapest Music Centerben megrendezett országos döntő egy tavaly november óta tartó felkészítő program végeredménye, melyen a legkiválóbbszakos felsőoktatási hallgatók vettek részt és mérettettek meg folyamatosan.A döntőn bemutatott prezentációkat szakmai és kommunikációs szempontok szerint is értékelte a kiváló szakembereket és vezetőket felsorakoztató zsűri. A téma megközelítését, az előadásmód érthetőségét, az előadó kiállását, kreativitását és szakmai elkötelezettségét vizsgáló zsűri döntése alapjánlett, aki csapatával olyanfejleszt, amely egy hónap alá képes csökkenteni a háztartási bioműanyag hulladék lebomlási folyamatát.Krisztina Zöld jövőkép - növényi alapú lebomló műanyag című előadásával az Év SCIndikátora üvegdíj és 500.000 Forint fődíjban részesül.a Brain Bar különdíjasaként lehetőséget kap, hogy a május végi fesztiválon prezentálja kutatási témáját a világ vezető gondolkodói, üzletemberei, tudósai és vizionáriusai körében. A National Geographic felajánlásával pedig a magazin magyar nyelvű honlapján is bemutathatja kutatását a nagyközönségnek, továbbá egy éves magazin előfizetés boldog tulajdonosa.az ARM Kft. jóvoltából részt vehet egy nemzetközi szakmai eseményen. Kittiés sajátélményű játékokon keresztül teremt olyan helyzeteket, melyben a közönség megtapasztalhatja, milyen lehet autizmussal élőnek lenni. Célja, hogy egy másként működő elme megismerésével és megértésével lehetővé tegye az elfogadást.A New Technology magazin egy különdíjat ajánlott felrészére, amelyhez publikálási lehetőség párosul. Az újvidéki, építész hallgatóAz Élet és Tudomány különdíjasa, aki. A fiatal rákkutató publikációs lehetőséget és előfizetést kapott.A döntő előtt, a legtöbb online szavazatot összegyűjtöttértékes könyvcsomagot vehette át. Ivett a különleges, versbe szőtt gyógytornájával a helyszínen is elnyerte a közönség elismerését. A Debreceni Egyetem gyógytornász szakos hallgatójával 250 ember kéztornázott egy szebb kézírás reményében.Mind a 13 kutató ott lehet a májusi Brain Bar eseményen és New Technology magazin előfizetéssel térhetett haza.