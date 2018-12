Megkezdte a működését a világ első úszó atomerőműve

A Lomonoszov Akadémikus nevet viselő úszó erőművet a szentpétervári hajógyárban építették meg, és a Balti-tengeren keresztül, a Skandináv-félszigetet megkerülve tavasszal vontatták Murmanszkba, ahol reaktorait feltöltötték nukleáris fűtőanyaggal. A szükséges előkészítő műveletek és vizsgálatok után a két reaktor közül a hajótest első, jobb oldalán található reaktort helyezték üzembe a gyártó szentpétervári üzem szakemberei. A tervek szerint a közeljövőben az úszó atomerőmű mindkét reaktorának teljesítményét a névleges szintre emelik és megtörténik a paraméterek ellenőrzése.



Alekszej Lihacsov, a Roszatom orosz állami atomenergetikai konszern vezérigazgatója ebből az alkalomból elmondta, hogy sikeresen és az ütemtervnek megfelelően zárultak az úszó atomerőmű tesztjei, és jövő ősszel végső állomáshelyére, a Csukcsföldi Autonóm Körzetben található Pevek városba vontatják a Lomonoszov Akadémikust. A legészakibb nukleáris létesítményként villamos energia termelésével fokozatosan váltja ki a bilibiniói atomerőművet és a csaunszki szénerőművet.



"Az úszó atomerőművet olyan új terméknek tartjuk, amely nemcsak az oroszországi sarkvidéki régió számára fontos, hanem a világ számos más országa számára is megoldást jelenthet az elektromos energiaellátás terén. A kis teljesítményű reaktorok sorában az úszó atomerőművet referenciatechnológiaként mutatjuk be lehetséges partnereinknek" - tette hozzá Lihacsov.



A Roszatom tájékoztatása szerint az úszó atomerőmű teljes mértékben megfelel a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség biztonsági követelményeinek és nem jelent veszélyt a környezetre. A 70 megawatt villamos teljesítménnyel rendelkező két, KLT-40C típusú reaktor egy hozzávetőleg százezer lakosú város folyamatos energiaellátását képes biztosítani. A blokkok sziget üzemmódban is üzemelhetnek, és alkalmassá tehetők tengervíz sótalanítására is.



A Roszatom már dolgozik az úszó atomerőművek második generációján, amelyet optimalizált úszó atomerőműveknek neveztek el, ezek két RITM-200M reaktorral épülnek, amelyek teljesítménye egyenként 50 MW lesz. Az úszó atomerőművek az északi és távol-keleti területeken működnek majd, és céljuk, hogy energiával lássák el a távoli iparvállalatokat, a kikötőket, illetve biztosítsák a nyílt tengeren lévő olaj- és gázfúrótornyok energiaellátását.



Az úszó atomerőművet hevesen támadják a Greenpeace környezetvédői és "lebegő Csernobilnak" hívják, az Ukrajnában 1986-ban bekövetkezett atomerőművi baleset katasztrofális következményeire emlékeztetve.