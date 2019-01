"Megmozdult a föld és elsápadtak az arcok" - 94 éve volt a nagy földrengés Egerben

Gyöngyösön is megtapasztalták a rengést, de volt, aki Pesten is megérezte a földmozgást.

A Pesti Napló február 8-án ezeket a képeket közölte az esetről. Kép: Földrengés.hu



A leglátványosabb kár talán az Ostoros nevű települést érte

Kép: egerhirek.hu

Jelentős anyagi kár keletkezett

Mind a mai napig élünk át földrengéseket

Kép: földrengés.hu

1925. január 31-én reggel 8 óra 5 perckor megmozdult a föld az egriek alatt. A Richter skála szerinti ötös erősségű földrengés rázta meg a várost. A lakók pánikba estek, kirohantak az utcára, az iskolákban a tanítás abbamaradt, ami akkor nemrég kezdődött el, és a hivatalokban is szünetelt a munka. A városban több ház fala megrepedt és néhány kémény is ledőlt.Lapunk így írt az esetről 1925. február elsején:A rengésnek voltak előzményei, 1922. augusztus 12-én és 21-én, valamint 1923. február 9.-én is megremegett a föld, előre jelezve, hogy várható még folytatás. A főrengés előestéjén szintén megmozdult a föld, melyet éreztek Egerben, Ostoroson, Demjénben is.A vízszintes földmozgás és remegés hatására a pincelakások erősen megrongálódtak, a mennyezetek megrepedeztek, a tűzfalak, oromfalak, azok felső részei megrongálódtak, valamint sok kémény ledőlt. A község templomának a mellékhajójának a mennyezete leszakadt. A település 406 épületéből összesen 8 maradt épen. Körülbelül 200 ház veszélyesen megsérült, viszont senki nem halt meg, sőt komoly sérülések sem történtek. Valószínűleg ez azért történt, mert a rengés nem tartott sokáig, csak iszonyatosan heves volt.Így írt róla az Egri Népújság:Ostoroson 7 milliárd korona kár keletkezett, míg Egerben 16 milliárd koronára becsülték a károkat. Hogy el tudjuk képzelni, mekkora összeg volt ez, akkoriban egy kenyér hatezer koronába került. Évtizedekkel később elvégeztek egy geomorfológiai vizsgálatot a környéken, és megtalálták, mi okozta a rengést. Az emelkedő Bükk- hegység déli oldalánál egy süllyedő árokkal találkozott, és a két kőzetlemez találkozása miatt volt a nagyobb rengés. - írja a Földrengés.hu Hazánkban elég gyakran történik földmozgás, csak ezek nagy része olyan gyenge, hogy nem is érzékeljük. A legutóbbi érezhető földrengés 2018. augusztus 28-án történt Gyékényesnél, a legutóbbi pedig 2019. január 30-án volt észlelhető, egy egyes erősségű földmozgás volt Iszkaszentgyörgy közelében. Annyi biztos, hogy nem ez volt az utolsó földmozgás hazánkban.