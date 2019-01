Megnyúzott emberek bőrét viselő papok mutattak be rituálékat a horror templomban

Megnyúzott emberek bőrét viselő papok mutattak be rituálékat Sipe-Totek prehispán istenségnek, akinek az első templomát fedezték fel Mexikó középső részén, Ndachjian-Tehuacan régészeti lelőhelyen - jelentette be szerdán a mexikói Nemzeti Antropológiai és Történeti Intézet (INAH).



A kutatók két áldozati oltárt, két megnyúzott emberfejet ábrázoló szobrot és egy törzset találtak, ez utóbbi valószínűleg magát a Sipe-Totek (Megnyúzott urunk) néven ismert termékenységistent ábrázolja. A maga nemében példátlan leletre Puebla államban, a popoloka indiánok kultikus központjában bukkantak ásatások eredményeként.



Noemi Castillo régész szerint a Ndachjian-Tehuacán-i templom, amelyet 1000 és 1200 között használhattak, magán viseli az áldozati helyek mindazon jellegzetességeit, amelyekről írásos emlékekben lehet olvasni.



Az azték Sipe-Toteket (spanyol írásmód szerint: Xipe-Tótec) a természet tavaszi megújulása, a termésbetakarítás és az oktli nevű bódító ital isteneként tisztelték szerte Mezoamerikában - a mai Mexikóban és a közép-amerikai földnyelven, a spanyol hódítás előtt Észak- és Közép-Amerika legfejlettebb régiójában -, emellett az aranyművesek pártfogójának számított. Többnyire lenyúzott emberbőrből készült, hátán fűzővel záródó rövid kabátfélében ábrázolják, könyökétől a feláldozott ember szétterpesztett ujjú karjai lógnak le. Arcán emberbőrből készült maszkot visel, jellemző az ennek révén kirajzolódó kettős száj.



A tiszteletére rendezett áldozati ünnepségeken a pap varázslók az emberáldozat lenyúzott bőréből készült ruhában táncoltak azokkal a harcosokkal, akik a foglyokat ejtették. A szertartáshoz két oltárt használtak, az egyiken gladiátorviadal-szerű harcban megölték vagy lenyilazták az áldozatot, a másikon pedig megnyúzták.



A kegyetlen kultusz létezését bizonyító nyomokat másutt is találtak, de a pueblai az első, "Megnyúzott urunknak" szentelt komplett templom.