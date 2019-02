Megrázó felfedezést tettek az Antarktiszon

A tíz kilométer hosszú és négy kilométer széles üreg mintegy 350 méter magas.



Az üregből hiányzó jég legnagyobb része az elmúlt három évben olvadt el. Ez egy meglehetősen megrázó felfedezés - közölte a NASA bolygókutató intézete, a Jet Propulsion Laboratory a Science Advances című szaklapban.



Most azt kell kideríteni, hogyan befolyásolta az olvadási folyamat a tengerszintet.



Az üreg, mely egykor 14 milliárd tonna jeget foglalt magában, az Antarktisz nyugati részén, a Thwaites-gleccser alatt található. A gleccser alatti kőzet itt jóval alacsonyabban fekszik a tengerszintnél. A jég nagy része az elmúlt évben, a betörő tengervíz miatt olvadhatott meg - írják a kutatók.



"A gleccser alatti üreg mérete fontos tényező az olvadásban. Ha több meleg levegő és víz jut be a gleccser alá, az gyorsabban olvad" - fejtette ki Pietro Milillo, a kutatás fő szerzője.



A teljes Thwaites-gleccser akkora, mint Florida, és jelenleg a tengerszint-emelkedés négy százalékáért felelős. Ha a teljes gleccser elolvadna, a világ óceánjai mintegy 65 centiméterrel megemelkednének - áll a NASA közleményében.



"Évek óta gyanítjuk, hogy a Thwaites nincs szilárd összeköttetésben a talajjal" - mondta Eric Rignot, a tanulmány társszerzője. Új műholdak segítségével azonban most először lehetségessé vált pontosan megmérni a gleccserek változásait és az üreg kiterjedését. A NASA műholdjai 2010 óta nagyfelbontású radarokkal figyelik a gleccsereket.