Megtalálták a világ legrégebbi tetoválókészletét - egyes részeit emberi csontból készíthették

A világ legrégebbi ismert tetoválókészletét találták meg ausztrál kutatók Tonga egyik szigetén.



Egyes részeit valószínűleg emberi csontból készítették.



bonyolult, többszörösen fogazott eszközöket még 1963-ban találták a csendes-óceáni Tonga fő szigetén, a Tongatapu-szigeten.



Nemrég végzett szénizotópos vizsgálatokkal megállapították, hogy a fésűszerű eszközök mintegy 2700 évesek, így ezek a legrégebbi ismert, többfogazatú tetováló eszközök Óceániában - közölték kedden az Ausztrál Nemzeti Egyetem (ANU) kutatói.



Geoffrey Clark kutató szerint a csontfésűk, melyeknek pengeszerű végei vitték be a tintát a bőr alsó rétegébe, az irhába, az Óceániában található technológia egy nagyon különleges típusát képviselik.



"A felfedezés a polinéziai tetoválás korát visszahelyezi a polinéz kultúra hajnalára, mintegy 2700 évvel ezelőttre" - mondta Clark.



A négy vizsgált tetoválófésű közül kettő egy nagy tengeri madár csontjából készült, míg a másik kettő egy nagy szárazföldi emlőséből, valószínűleg emberéből - vélik a tudósok.



"Mivel a szigeten akkoriban nem voltak más emlősök és az emberi csont kedvelt alapanyaga a tetoválóeszközöknek, úgy véljük, valószínűleg abból készültek" - mondta Michelle Langley, a Griffith Egyetem emberi evolúciót kutató központjának munkatársa.



Clark és Langley az első kutatók, akik aprólékosan megvizsgálták a leleteket és megállapították a korukat, bár az eszközöket már évtizedek óta őrizte az ANU.



Vizsgálataik eredményét a Journal of Island and Coastal Archaeology című szaklapban mutatták be.