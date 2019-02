Megtalálták Közép-Európa legrégibb faszerkezetes kútját

Több mint 7000 éves faszerkezetes kutat találtak a régészek a kelet-csehországi Ostrov település közelében, ahol két éve folynak a D35-ös autópálya építésének előkészítő ásatásai - közölte az iDnes című prágai hírportál.



Cseh szakértők a portállal azt közölték, hogy valószínűleg ez a legrégibb faszerkezetes kút Közép-Európában.



"Szakértői vizsgálatok alapján a mai Csehország területén talált legrégibb kútról van szó, ami ráadásul a legrégibb, Európában azonosított faszerkezetes építmény" - nyilatkozott Jaroslav Peska, az olmützi Régészeti Központ igazgatója újságíróknak.



Megjegyezte: az összes eddig ismert hasonló régészeti lelet legalább száz évvel fiatalabb, mint a most talált faszerkezetes kút.



Michal Rybnícek, a brnói Mendelejev Egyetem szakértője szerint a kút négy sarokoszlopára felhasznált tölgyfákat Kr. e. 5259-ben vagy 5258-ban vágták ki, a deszkák anyaga pedig 5255-5226 között kivágott fákból való.



A kút szerkezete tölgyfából készült és négyszögletes alakú. A négy sarokoszlopba minden oldalról hét sor deszkát illesztettek be.



A régészek az egész szerkezetet körülásták, biztosították, majd egészben emelték a felszínre. Csehországban ezt a módszert most alkalmazták első ízben - tette hozzá Jaroslav Peska. A régészek a környéken több más faszerkezetű kutat is találtak.



Tavaly nyáron a szolnoki Damjanich János múzeum régészei jelentették be, hogy Tiszakürt határában egy Kr.e. 5600-5400-ból, vagyis a középső újkőkor elejéről származó faszerkezetes kútra bukkantak. A magyar régészek az M44-es út nyomvonalán egy 7500 éves újkőkori település feltárásán dolgoznak.