Megvan, mi okozhatta a földtörténet legnagyobb kihalását

A tengerek felmelegedése vezethetett a fajok tömeges kihalásához 250 millió éve a Földön - vélik egy tanulmány szerzői, akik szerint az ember okozta klímaváltozás miatt hasonló úton járunk.



Mintegy 250 millió éve a tengerek élővilágának 90 százaléka, a szárazföldi fajok 70 százaléka pusztult el. A nagy kihalás okait régóta keresik a tudósok, az elfogadott elmélet szerint hatalmas vulkáni kitörések okozták a kataklizmát, de annak lefolyása mindeddig homályban maradt. Az új elmélet azt állítja, hogy önmagában nem a láva volt a kihalás fő oka.



A Science tudományos folyóiratban publikált kutatásban összetett számítógépes szimulációt használtak a tudósok. A szimulációkkal azt vizsgálták, mi történt a vulkánkitörések után. Az eredmények szerint az óceánok hőmérséklete 11 Celsius-fokkal nőtt, ennek következtében csökkent a víz oxigénszintje és a meleg, oxigénben szegény víz vezetett a tengeri élővilág tömeges kihalásához, különösen az Egyenlítőtől távolabb eső térségben.



A vulkánkitörések után a szén-dioxid-szint a mai érték 12-szeresére ugrott - mondta el Justin Penn, a Washingtoni Egyetem kutatója, a tanulmány vezető szerzője.



A kutatás alatt több tucatnyi ma élő vízi faj viselkedését vizsgálták meg melegebb, oxigénszegény környezetben, és ez segített megérteni, mi is történhetett a nagy kihalás korában.



A kutatás egyik fontos megállapítása, hogy az egyenlítőtől távol több faj pusztult el. Ennek az a magyarázata, hogy az egyenlítői trópusi vizekben a fajok jobban hozzá voltak szokva az alacsonyabb oxigénszinthez.



Bár az emberiség közel sem melegíti fel annyira a Földet, mint ahogy az 250 millió évvel ezelőtt történt, a klímaváltozás mégis kockáztatja a jövőnket. Az egykori kihalás előre vetíti, hogy mi várhat ránk annak az útnak a végén, amelyen elindultunk - fogalmazott Curtis Deutsch, a tanulmány társszerzője.



A kutatás szerint, amennyiben a szén-dioxid-kibocsátás a jelenleginek megfelelő szinten folytatódik, 2300-ra a nagy kihaláshoz képest a Föld élővilágára 35-40 százalékos pusztulás vár.



Paul Wignall, a Leedsi Egyetem paleontológusa, aki nem vett részt a kutatásban, kiemelte, hogy jelenleg nincs olyan globális felmelegedés elmélet, amely szerint a következő évszázadokban 11 Celsius-fokos felmelegedés következne be, ez akár évezredekre lehet tőlünk, de ha csak a nagy kihalás tíz százaléka bekövetkezne, az is félelmetes lenne.