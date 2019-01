Melegszenek a Föld permafroszt térségei, vagyis azok a területek, ahol tartósan fagyott állapotban van a talaj - állapították meg kutatók, akik szerint egy évtized alatt átlagosan 0,3 Celsius-fokkal emelkedett ezekben a régiókban a talaj hőmérséklete.



A szakemberek Szibériában mérték a legnagyobb emelkedést, ahol a fagyott talaj átlaghőmérséklete 0,9 Celsius-fokkal emelkedett 2007 és 2016 között.



A permafroszt megfigyelésével foglalkozó Global Terrestrial Network for Permafrost (GTN-P) nevű programban dolgozó kutatók az Északi- és Déli-sarkvidék, valamint Európa és Közép-Ázsia hegyvidéki területein lévő 123 pontról gyűjtöttek be adatokat a vizsgált időszak egészére kiterjedően. A mutatók szerint 71 helyszínen nőtt, tizenkettőn csökkent, negyvenen változatlan maradt a hőmérséklet.



A kutatók szerint a talajhőmérséklet növekedése általánosságban összhangban van a globális felmelegedéssel.



A szakemberek megjegyezték, hogy az olvadó permafroszt - amelyet öt helyszínen is megfigyeltek -, olyan szerves anyagokat rejt, amelyekből üvegházhatású gázok szabadulhatnak fel, tovább erősítve a klímaváltozást.