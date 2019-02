Mintegy negyven múmia került elő Egyiptomban egy sírkamrából - Fotók

Mintegy negyven, jó állapotban konzerválódott múmiát fedeztek fel Egyiptomban egy sírkamrában régészek - jelentette be Háled al-Anani egyiptomi régészeti miniszter szombaton.A Kairótól délre fekvő Minja tartományban felfedezett, kőből készült sírkamra feltehetőleg egy középosztálybeli család tagjainak múmiáit rejtette.A sírok a római vagy a bizánci korból származhatnak és jó állapotban maradtak fenn. A múmiák mellett kerámiákat és szarkofágokat is találtak - tette hozzá a miniszter.Az egyiptomi hatóságok időről időre újabb régészeti felfedezésekről számolnak be, azt remélve, hogy a turizmus újra erősödni fog.