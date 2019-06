Nagyravágyó űrkutatási programot jelentett be India

India nagyravágyó űrkutatási programot jelentett be csütörtökön, amelyben saját űrállomás megépítése, valamint a Nap és a Vénusz kutatására indított missziók is szerepelnek.



A második - régóta késlekedő - Csandrajáan-2 űrszondát július 15-én indítják - közölte sajtótájékoztatóján Kailaszavadivu Szivan, az Indiai Űrkutatási Szervezet (ISRO) igazgatója.



A misszió csúcspontja szeptember 6-án vagy 7-én lesz, amikor az űrszonda leszáll a Hold árnyékos oldalán, "ott, ahol még senki más nem járt". "Sok tudományos felfedezést várunk ettől a küldetéstől" - mondta Szivan.



Az űreszköznek a Hold felszínére juttatása az ISRO eddigi legbonyolultabb feladata - tette hozzá a szakember.



Űrhajós világűrbe juttatását 2021 decemberére tervezik, az előkészületek szintén folynak.



Az ISRO eredeti feladata az volt, hogy űrprogramjával javítsa az indiai állampolgárok biztonságát és életminőségét - mondta Szivan.



A Nap kutatására hivatott Aditja L-1 missziót a tervek szerint 2020 első félévében indítják. A program keretében napkörüli pályára állítják a Felszabadítási Pont 1. nevű műholdat, amely a napkoronát tanulmányozza majd.



A Vénusz bolygó tanulmányozására tervezett küldetést várhatóan két vagy három éven belül indítják. "A Vénusz magas hőmérsékletű égitest, és sok misszió kudarcba fulladt, mi sikerre szeretnénk vinni a miénket" - mondta Szivan. Az űrhajó több mint 20 különböző berendezést szállít majd.



A Hold kutatásához és az űrhajósok utazásához várhatóan az ISRO által kifejlesztett GSLV rakétákat használják majd.



India sikeresen hajtotta végre 2009-ben az első Hold-missziót, amikor saját űreszköz segítségével szondát állított Hold-körüli pályára. Az amerikai űrhajózási hivatal, a NASA eszköze erről a szerkezetről fedezett fel először vizet a Holdon.



A Csandrajáan-2 programban indiai kutatóintézetek és több magáncég is részt vesz. A küldetés költségeinek 60-80 százalékát a magánszektor viseli, az űrkutatási hivatal a költségeket mintegy 122 millió dollárra becsülte.



Ha a Csandrajáan-2 misszió sikeres lesz, India csatlakozik a Hold felszínére embereket, illetve eszközöket eljuttató országok - az Egyesült Államok, Oroszország és Kína - elit klubjához.



