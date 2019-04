Nem halnak ki a kuvaszok

Fotó: V4NA

"Ez egyszerűen csak egy rémhír és csúsztatás", kezdte a V4 Hírügynökségnek Pischoff Ferenc, a Magyar Kuvasz Fajtagondozó Egyesület elnöke.Fűtótűzként terjedt el a magyar sajtóban a hír, hogy a kihalás szélére sodródott a magyar kutyafajták közül az egyik legrégebbi nyájőrző kutya, a kuvasz. Egyes vélemények szerint Magyarországon 1800 körül alakul a törzskönyvezett kutyák száma. Ami ennél is rosszabb, évente 160–210 között alakul a születések száma, és ha ez így marad, tíz éven belül kihalhat a fajta. - írja a V4NA Pischoff Ferenc szerint viszont nem ez a helyzet."Szomorú, hogy ezzel riogatják a kuvaszkedvelőkel és a lakosságot. A magyar kormány kiemelten foglalkozik a magyar kutyafajtákkal. Az igaz, hogy a kuvasz veszélyeztetett helyzetben van, de nem ez a fajta áll a legrosszabbul. A kuvaszok kihalásának hírét terjeszteni hatalmas felelőtlenség, amivel a tenyésztők munkáját becsülik le. Sajnos a rémhírek hamar megmaradnak az emberek fejében. Mindenki nyugodjon meg, 200 év múlva is lesznek kuvaszok közöttünk", mondta Pischoff.Elmondása szerint Magyar Kuvasz Fajtagondozó Egyesület az egyetlen kuvasz tenyésztő szervezet, amelyet a magyar állam elismer. Ismertetése szerint több programmal segítik a kuvaszokat, hogy a nekik megfelelő környezetben élhessenek."A Kuvasz Őrprogram keretein belül például a kutyákat kihelyezzük olyan területekre, ahol medve vagy farkastámadások történhetnek. Olyan gazdákhoz, pásztorokhoz, gulyásokhoz kerülnek a kuvaszok, akik szeretnék megvédeni birtokaikat. Nagy István, a magyar agrárminiszter összefogott az Országos Polgárőrséggel, így ők is kuvaszokat foglalkoztatnak", magyarázta az elnök, hozzátéve, hogy az ő kutyája is elvégezte a polgárőrségi képzést.Pischoff azt is elmondta, hogy idén ősszel rendezik meg Magyarországon az Első Nemzetközi Kuvasz Tenyésztési Konferenciát, amelyre a világ minden pontjáról érkeznek majd előadók. Ennek a fővédnöke pedig maga az agrárminiszter.A magyar Agrárminisztérium is kiemelten foglalkozik a magyar kutyafajták megmentésével."A magyar kormány egyértelműen a fajta létszámát akarja növelni. Éppen ezért tavaly bevezették a DNS alapú ellenőrzést, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy tudni lehet, hogy melyik eb fajtiszta kuvasz. Emellett komoly anyagi támogatást is biztosítanak a kutya gazdájának. Az orvosi ellátást és a kiképzést is finanszírozzák. Továbbá a tenyésztőknek kifizetik a kutya árát is", fogalmazott.Pischoff becslése szerint jelenleg Magyarországon 1800-2000 kuvasz élhet, azonban sok esetben a kutyák nincsenek ellátva származási lappal.