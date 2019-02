Nyolcszor olyan gyors a rovarfajok kihalása, mint a gerinceseké

Nyolcszor olyan gyors a rovarfajok kihalása, mint az emlősöké, madaraké vagy a hüllőké: a rovarfajok 40 százaléka kihalhat a következő évtizedekben, a fajok egyharmada veszélyeztetett kategóriába tartozik - írta a BBC hírportálja.



A rovarpusztulást általában az intenzív mezőgazdasági termelés, a növényvédő szerek és a klímaváltozás okozza. A rovarok teszik ki a földön élő élőlények többségét, létük fontos több más faj számára: táplálékul szolgálnak madaraknak, denevéreknek és más apró emlősöknek. A világ haszonnövényeinek mintegy 75 százalékát a rovarok porozzák be.



A Biological Conservation című szaklapban megjelent tanulmány készítői 73 korábbi kutatást vizsgáltak át, melyek az elmúlt 13 évben jelentek meg szerte a világon.



Az eredmények alapján a rovarfajok 40 százaléka kihalhat a következő évtizedekben.



"A fő ok az életterük elvesztése a mezőgazdaság, az urbanizáció és az erdőirtás miatt" - mondta Francisco Sánchez-Bayo, a Sydney-i Egyetem kutatója, a tanulmány vezető szerzője.



"Nagy szerepet játszik ezen kívül a talajjavító és a növényvédő szerek használata és a vegyi szennyezés. Emellett biológiai eredetű veszélyek, az invazív fajok és a kórokozók is pusztítják a rovarokat. A negyedik fő ok a klímaváltozás, kiváltképp a trópusi területeken" - fejtette ki a kutató.



"Egyre nyilvánvalóbbá válik, hogy bolygónk ökológiája összeomlik, sürgős és globális intézkedésekre van szükség ezeknek a borzasztó folyamatoknak a megfékezéséhez és visszafordításához" - fogalmazott Matt Shardlow, a brit Buglife rovarvédő szervezet tagja.



A tudósok meg vannak győződve arról, hogy a rovarpusztulás hatással lesz a táplálékláncra. Mivel számos madár-, hüllő- és halfaj számára a rovarok jelenti a fő táplálékot, ezek a fajok veszélyben lesznek.



Dave Goulson, a Sussexi Egyetem tudósa szerint vannak erős, jól alkalmazkodó fajok, többek közt a házilégy és a csótány, melyek kényelmesen megélnek az ember alkotta környezetben és ellenállnak a rovarirtóknak is.