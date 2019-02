Összefügghet a divatos kutyaétrend és a szívbetegség

A davisi székhelyű Kaliforniai Egyetem szakemberei megállapították, hogy a szóban forgó étrendeken tartott kutyák szervezetében nincs elegendő taurin, ez az aminosav fontos szerepet játszik a szív egészségében.



A taurinhiányról már évekkel ezelőtt megállapították, hogy úgynevezett kitágulásos szívizom-elfajuláshoz (DCM/dilatatív kardiomiopátia) vezet, amely szívelégtelenséget és halált okozhat - írta a PhysOrg tudományos-ismeretterjesztő hírportál.



A PLOS ONE című folyóiratban publikált tanulmányt vezető Joshua Stern szerint bizonyos kutyafajták genetikailag hajlamosabbak a DCM hagyományos típusára, ám a betegség mostanra már más fajtáknál, például a golden retrievernél is felütötte a fejét.



A szakember két évvel ezelőtt figyelt fel az esetek megszaporodására, és jelenleg számos olyan kutyát kezel táplálkozással összefüggő DCM miatt, amelyet korábban majdnem azonos étrenden tartottak.



Stern 24 olyan golden retrievert vont be a vizsgálatába, amelynél DCM-et és taurinhiányt diagnosztizáltak. A 24 kutyából 23-at korábban olyan étrenden tartottak, amely vagy gabonamentes, vagy hüvelyesekben gazdag volt, vagy mindkettő.



A szakember változtatott a kutyák étrendjén, és taurin tartalmú étrend-kiegészítőt írt fel számukra. A változtatások nyomán egyet kivéve mindegyik állat állapota javult. A betegség legelőrehaladottabb szakaszában lévő, vagyis szívelégtelenséggel küzdő 11 kutyából 9-nél jelentős javulást, vagy teljes felépülést figyeltek meg a kutatók.



"Ez a tanulmány segített megerősíteni, hogy a genetikai eredetű DCM-mel szemben, ez az állapot kezelhető és elkerülhető" - húzta alá Stern.



A szakember szerint a problémát valószínűleg nem a "gabonamentesség", vagy a "hüvelyesek nagy aránya" okozza, hanem talán az, hogy az összetevők úgy hatnak egymásra, hogy csökkentik a taurinhoz való hozzáférést, vagy bizonyos tápanyagok egyszerűen hiányoznak az étrendből.



Stern hangsúlyozta, hogy a mostani eredmények fényében a kutyatulajdonosoknak nem szabad hirtelen átváltaniuk másik étrendre, vagy taurin tartalmú étrend-kiegészítőt adni kedvencüknek, hanem inkább konzultáljanak az állatorvossal.



Az amerikai élelmiszer- és gyógyszerhatóság (FDA) már tavaly figyelmeztette a kutyatulajdonosokat és állatorvosokat a kutyák étrendje és a DCM közötti lehetséges kapcsolatról. A hatóság tovább folytatja a vizsgálatot annak megállapítása érdekében, hogy pontosan mi az az étrendbeli tényező, amely a problémát okozza.