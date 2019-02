Teljes eszköztárat használnak a csimpánzok a táplálékkereséshez, ráadásul különböző régiókban más és más technikákat alkalmaznak.



Hosszú távú kutatásának eredményeiről a lipcsei Max Planck Intézet számolt be hétfőn. Szakértői a Varsói Egyetem munkatársaival együttműködve kutatták a Kongói Demokratikus Köztársaság északi részén lévő Bili-Uéré régióban élő kelet-afrikai csimpánzok (Pan troglodytes schweinfurthii) viselkedésrepertoárját.



Thurston Hicks, a tanulmány fő szerzője szerint egy egész eszközkészletet tudtak leírni: kóborhangyák gyűjtéséhez hosszú botokat, a fullánkos hangyák, valamint fullánk nélküli méhek fán lévő fészkében lévő méz gyűjtéséhez rövid botokat használnak az állatok. A Dorylus kohli nevű hangyafaj begyűjtéséhez vékony, rövid botokat, a fullánk nélküli méhek föld alatti fészkeinek eléréséhez pedig stabilabb botokhoz nyúlnak.



Fajtársaikkal ellentétben a kelet-afrikai csimpánzok többek között óriáscsigákat és teknősöket is fogyasztanak.



A csimpánzok kifinomultabb kultúrával rendelkeznek, mint bármely más, nem emberi főemlős.



"Viselkedésük olyan módon változik a trópusi Afrika területén, amely nem mindig magyarázható élőhelyük adottságával" - mondta a kutató. Például kizárólag a nyugat-afrikai csimpánzok néhány populációja használ mogyoró feltöréséhez kő- és fakalapácsot, holott ezeknek a főemlősöknek a teljes elterjedési területén elérhető a kalapács és a mogyoró is.