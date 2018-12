Tettekre sarkall a jó mű: szeretetért sóvárog az ünnepi irodalom

Angyalhajnak nyoma sincs

Felszabadít az önzésünk alól

Visszatérnek a kortalan kérdések

Posztmodern jószág



A posztmodern irodalom is foglalkozik a karácsonnyal. Tandori Dezső A betlehemi istállóból egy kis jószág kinéz című versének szövege mindössze ennyi: „Hc3". – Ez egy sakkvers. Azt jelenti: huszárt a C3-as mezőre. A huszár az egyedüli figura, akivel kezdőlépést tehetünk a tisztek közül. Mondhatjuk, ez a jelvers azt jelenti, hogy Jézus Krisztus születése egy nagyon jelentős esemény, kezdet volt az emberiség életében – értelmezte az alkotást az irodalomtörténész.

Fotó: MTI

Kányádi Sándor: Isten háta mögött



üres az istálló s a jászol

idén se lesz nálunk karácsony

hiába vártok

nem jönnek a három királyok



sok dolga van a teremtőnek

mindenkivel ő sem törődhet

messzi a csillag

mindenüvé nem világíthat



megértjük persze mit tehetnénk

de olyan sötétek az esték

s a szeretetnek

hiánya nagyon dideregtet



előrelátó vagy de mégis

nézz uram a hátad mögé is

ott is lakoznak

Karácsony az irodalomban címmel tartott előadássorozatot dr. Fűzfa Balázs irodalomtörténész, az ELTE egyetemi docense az ország több pontján az elmúlt hetekben. Arra kereste a választ, milyen lenyomatot hagyott az ünnep a nagy írók, költők klasszikussá vált műveiben. Olyan üzenetet talált bennük, ami túlmutat azon a kérdésen, hogy mit olvasgassunk a fa alatt saját szórakoztatásunkra.– A várakozásaimmal szemben a karácsonyról szóló irodalom egyáltalán nem harmonikus, boldogság- vagy szeretetirodalom. Döbbenve láttam az elsősorban magyar művek között történő keresgélés közben, hogy mennyi olyan vers, novella, elbeszélő mű található, amely szomorúságot, a szolidaritás és a szeretet hiányát árasztja. Egyáltalán nem egy angyalhajas, pozitív érzelmeket, érzéseket tükröző, hanem sokkal inkább egy feszültséggel terhes, szomorkás világ tárul elénk ezekből a művekből – kezdte az irodalomtörténész.A világirodalombeli klasszikusokban sincs ez másképpen, erre Charles Dickens Karácsonyi énekét, vagy Hans Christian Andersen A kis gyufaárus lány című meséjét hozta példaként. De a Nyugat szerzői – például Ady Endre vagy Juhász Gyula – karácsonyi versei sem békéről, szeretetről szólnak, inkább ezek fájó hiányáról.– A karácsonyról eddig úgy tudtuk: ez a szeretet ünnepe, de arra a következtetésre jutottam, hogy milyen szép és jó lenne, ha a szolidaritásé is lenne. Ha megtanulnánk ezekből a szövegekből azt, hogy a szegényeken, kiszolgáltatottakon, elesetteken hogyan kell és hogyan kötelességünk segíteni – magyarázta dr. Fűzfa Balázs.Az irodalomtörténész szerint, ha jót és jól olvasunk, az az egész életünkre hatással lehet.– Ha egy előadáson felolvasom Jókai Mór gyönyörű, Melyiket a kilenc közül? című elbeszélését, a közönség a könnyeivel küszködik. De ebből a sírásból lesz-e segítés és segítő akarat? Azon aggodalmaskodom, hogy nem. Próbálunk segíteni, de az, hogy karácsonykor valami aprósággal jótékonykodunk, nem elég. Nincs beépítve a társadalom mélyszerkezetébe a szolidaritás, az együttműködés és a tudat, hogy a másik ember is jogosult arra, hogy tisztességesen és emberi méltósággal éljen. Elképesztő, hogy nem tudunk addig eljutni, hogy senki ne legyen kiszolgáltatott, mélyszegény, és ne fagyjon meg az utcán.Az irodalom – főképpen a karácsonyról szóló – nem más, mint az agresszivitás, vagy még inkább a bennünk lévő önzés legyőzésének az eszköze. Megtanulhatjuk belőle, hogyan terjesszük ki a gondolkodásunkat és a felelősségünket a másik emberre. Hogy hogyan vegyük észre, él mellettünk a szomszédban, vagy 5 kilométerrel arrébb, a falu vagy város szélén valaki, akin képesek vagyunk segíteni. Mert elolvasunk valamit, és lelkiismeret-furdalásunk lesz, részvétet és segíteni akarást érzünk azok iránt, akik rászorulnak, mert az irodalom abban segít, hogy megszabaduljunk az önzésünktől – fejtette ki.Hozzátette: a részvéttelenségben a politika és a hatalomgyakorlók felelőssége is benne van, ő mégsem csak róluk beszél, hanem mindannyiunkról, akik a magunk kis intim szférájában meg tudjuk teremteni a szabadság és a szolidaritás köreit úgy, hogy a gondolatokkal és a tettekkel egy kicsit fel tudjuk emelni a rászorulókat, a kiszolgáltatottakat és a kirekesztetteket. – Mikor jutunk el addig, hogy az embernek elengedhetetlen szüksége legyen az, hogy segítsen a másikon? – tette fel a kérdést az egyetemi docens.A segítségnyújtásra, szolidaritásra és szeretetre nemcsak a jelen kor embereinek van szüksége, az ez iránti sóvárgás számtalan korábbi, klasszikussá vált alkotásban feltűnik – már Arany János, később Madách Imre és Ady Endre is a közösség erejében való csalódását fejezi ki egyes műveiben, majd következett a huszadik század elmagányosodott emberét megtestesítő József Attila.A hiányérzet nem kopott ki máig sem. – A kortárs irodalom – azt hiszem – végtelenül énközpontú, individuális. Mégis, nagyon érzékeny a szolidaritásra és a szolidaritás hiányára. Ha Dragomán György, Parti Nagy Lajos, Kányádi Sándor, Kovács András Ferenc szövegeire gondolok, akkor valóban hihetetlen erejű sorok, gondolatok jutnak eszembe, amelyek az elhagyatottságról, a magányról és a kiszolgáltatottságról beszélnek. Persze nem minden karácsonyi alkotás szomorkás: Örkény István Nagy karácsonyi ajándékvásár című versével inkább parodizálja a fogyasztói társadalmat. Az irodalomnak ez a dolga: rámutatni a problémákra és a hiányosságokra – magyarázza az irodalomtörténész.Azt javasolja: aki igazán elmélyülten szeretné megélni a karácsony élményét, vegyen a kezébe egy alkotást, amelynek üzenetét aztán tettekre váltja.– Számomra ezt jelenti a karácsony, hogy ezt a jóindulatot, segíteni akarást tegyük el magunkban egész évre. Készítsünk cipősdobozt, vagy főzzünk több adag gulyást, és vigyük ki az utcára! Gondolkodjunk azon, hogy milyen módon tudunk még többet, még jobban, még általánosabban segíteni! Mindenki a maga szakmájában. Az újságíró, a tanár, a vízvezeték-szerelő, a szobafestő, az ügyvéd, a közgazdász, mindenki. Gondolkodjunk, hogyan tudjuk az életünkbe és a munkánkba beépíteni a szolidaritást, hogy ez karácsonykor egyfajta megelégedettség-érzéssel – bár sosem lehetünk teljesen elégedettek –, valami relatív nyugalommal töltse el az embert: ebben az évben – és nem csak karácsonykor – sikerült egy kicsit többet foglalkoznom a másik emberrel, többet adnom neki abból, ami nekem megadatott – zárta gondolatait dr. Fűzfa Balázs.