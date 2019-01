"Több is lehet odakint" - titokzatos rádiókitöréseket észleltek a mélyűrből

Egy távoli galaxisból érkező titokzatos rádiókitöréseket észleltek csillagászok egy kanadai teleszkóp segítségével, ám a rádióhullámok pontos természetét és eredetét egyelőre nem sikerült meghatározni - írja a BBC hírportálja.



Az észlelt 13, úgynevezett gyors rádiókitörés (Fast Radio Burst, FRB) között egy nagyon szokatlan, ismétlődő jelet is azonosítottak a kutatók, akik szerint utóbbi ugyanabból, a Földtől nagyjából 1,5 milliárd fényévnyire lévő forrásból származik.



A Nature című tudományos folyóiratban publikált tanulmány szerint ilyen jelenséget mostanáig mindössze egyetlen egyszer, egy másik teleszkóppal észleltek.



"Tudva, hogy létezik még egy ilyen, arra enged következtetni, hogy több is lehet odakint" - mondta Ingrid Stairs, a vancouveri Brit Columbia-i Egyetem asztrofizikusa. Hozzátette: "ha, még több ilyen ismétlődő jel és forrás áll rendelkezésünkre a tanulmányozásukhoz, akkor képesek lehetünk megoldani a kozmikus kirakóst azzal kapcsolatban, hogy honnan származnak ezek a jelek, és mi okozza őket".



A nyugat-kanadai Brit Columbia tartománybeli Okanagan-völgyben található CHIME obszervatórium négy darab, 100 méter hosszú antennája az egész északi égboltot átfésüli naponta.



A mindössze tavaly beüzemelt teleszkóp azonnal észlelte a 13 gyors rádiókitörést, köztük az ismétlődőt is.



A csillagászok kicsivel több mint tíz éve ismerik a rövid vagy gyors rádiókitöréseket. Ezek nagy energiájú asztrofizikai jelenségek, amelyek felvillanó rádiópulzálások formájában láthatóak. Egy szempillantásnál is jóval rövidebben és látszólag rendszertelenül villannak fel az égbolton.



Forrásukról számos elmélet született: a villanások egy nagyon erős mágneses mezővel rendelkező, gyorsan forgó neutroncsillagból, két neutroncsillag összeolvadásából vagy nagy tömegű fekete lyukaktól származhatnak. Rövidségük miatt nagyon nehéz meghatározni pontos eredetüket.



Mostanáig a kutatók nagyjából 60 gyors rádiókitörést, köztük két ismétlődőt észleltek, de úgy vélik, hogy napjában akár több ezer is lehet az égen.