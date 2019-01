Tudta? Egy darab csikk 1000 liter vizet szennyez be

Elsikkad, mit jelent a dohányzással járó hulladék a Föld és az élővilág, a környezetszennyezés szempontjából -Az utóbbi időben egyre nagyobb hangsúlyt kap a műanyag hulladékok elleni küzdelem, előtérbe kerültek a fültisztító pálcák, és a szívószálak is. A csikkek azonban ezeknél is nagyobb problémát jelentenek.Igaz, a cigi leginkább természetes anyagokat tartalmaz – de nem vagyunk tisztában azzal, pontosan miből is áll egy cigaretta, vagy a szűrője. Attól, hogy valami természetes anyagból készül, és képes lebomlani, még lehet káros. A csikkek lebomlási ideje a cikk szerint 10-12 év, és a szűrő műanyagot is tartalmaz - valamint körülbelül 4000 kémiai vegyületet, ezek miatt egyetlen eldobott csikk 1000 liter vizet is képes beszennyezni. Évente 5.5 billió cigarettát gyártanak le.A dohányosok sokszor hiába figyelnének oda, hogy a lehető legkevesebb kárt okozzák amúgy is káros szenvedélyükkel, mert sok helyen nincs is hová tenni a csikket. A köztéri szemetesek csikktartója vagy teli van, vagy hiányzik. ACsikkmentes február néven kezdeményezést indított el, és az EU elé is került egy törvénytervezet, amely a gyártókat kötelezné arra, hogy a termékük megfelelő utókezeléséről is gondoskodjanak. A szemléletformálást, valamint a megfelelő hulladékgyűjtők elhelyezését is a vállalatokra testálná.