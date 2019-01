Újabb fotókat és egy animációt is bemutatott a NASA az Ultima Thule kisbolygóról

Újabb fotókat tett közzé az amerikai űrkutatási hivatal (NASA) a Naprendszer eddig vizsgált legtávolabbi égitestjéről, a 2014 MU69 jelű, nem hivatalosan Ultima Thule névre keresztelt kisbolygóról, és a fotók alapján készült animációt is bemutatott, amelyen a hóemberformájú égitest "cigánykereket hány".



A kisbolygót forgás közben mutató első "mozi" azon felvételek alapján készült, amelyeket a New Horizons LORRI (Long Range Reconnaissance Imager) nevű műszere készített szilveszterkor és újév napján, amikor az űrszonda óriási sebességgel mintegy 3540 kilométerre megközelítette az ember általa valaha is vizsgált legtávolabbi égitestet.



Az animációban felhasznált két legnagyobb felbontású képet az űrszonda rögtön a "találkozó" után hazaküldte a Földre, de a távolabbról készült felvételek csak az elmúlt napokban, január 12. és 14. között érkeztek meg, mivel a New Horizons egy héten át túl közel volt a Naphoz, és ezen idő alatt szünetelt az adatküldés.



A "távoli" képek akkor készültek, amikor az űrszonda óránként több mint 50 ezer kilométeres sebességgel, 500 ezer kilométerről 28 ezer kilométerre közelítette meg az Ultima Thulét, ez idő alatt a fotók egyre nagyobbak és részletgazdagabbak lettek. A felvételeket a NASA kutatói speciális technikával élesítették és felnagyították, hogy pontosabban lássák a kisbolygó háromdimenziós alakját és ezáltal jobban megértsék jellegét és eredetét.



Az Ultima Thule 16 óra alatt "hány egy cigánykereket", ebből hét órányit sűrítettek bele a félperces animációba. A videón látható forgást az égitest közép-európai idő szerint újév napjára virradóra, hajnalban végezte.



A NASA kutatói szerint a kicsiny égitest valaha két objektum volt, amely egyesült, és emiatt hasonlít alakja egy hóember formájához.



A Kuiper-övben található jeges bolygókezdemény 6,5 milliárd kilométerre van a Földtől. A kisbolygóövben mintegy 800 ismert objektum van, amelyek kulcsként szolgálhatnak ahhoz, miként jöttek létre az égitestek mintegy 4,6 milliárd évvel ezelőtt.



Az Ultima Thulét 2014-ben a Hubble teleszkóp fedezte fel, a NASA 2015-ben döntött úgy, hogy a New Horizons misszióját kiterjesztik a kisbolygó vizsgálatára.



Az űrszondát 2006. január 19-én indították útnak, elsődleges feladata a Pluto kutatása volt, 2015. július 14-én haladt el a törpebolygó mellett, miden eddiginél közelebb jutva hozzá.



A New Horizons a következő hónapokban további felvételeket küld haza - az összes adat visszaküldése két évbe is telhet -, és az Ultima Thule kisbolygót elhagyva holdak után kutat tovább a Kuiper-övben, a Naprendszer legtávolabbi zugában.