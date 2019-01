Űrben termesztett babbal gazdagodhat az űrhajósok étrendje 2021-től

Az űrben termesztett saláta után a bab lehet a következő friss élelmiszer az űrhajósok étrendjében 2021-től norvég kutatóknak köszönhetően.



A speciális zöldségtermesztő berendezés modelljét a Norvég Tudományos és Technológiai Egyetemen (NTNU) fejlesztették ki.



"Minden űrhajós álma, hogy friss élelmiszert ehessen, például epret, cseresznyeparadicsomot vagy bármit, ami hasonló ízélménnyel jár" - mondta Silje Wolff, az egyetem kutatója, hozzátéve, hogy mindez egy nap bizonyosan lehetővé válik.



"A mi elképzelésünk egy üvegház, amelyben sokféle zöldség sorakozik" - jegyezte meg a szakember.



Wolff a közelmúltban fejezett be egy kísérletet, amelyben lávakőből előállított mesterséges termőföldben termesztettek salátát űrbéli fogyasztásra. A szakember szerint azonban a cél, hogy közvetlenül vízben termesszenek növényeket megfelelő mennyiségű tápanyag, gáz és levegő felhasználásával.



Az űrhajókon termesztett élelmiszer fontos szerepet tölthet be a hosszú távú, hónapokig vagy akár évekig tartó űrutazásoknál és egy lehetséges jövőbeli Mars-expedíciónál.



A friss zöldségek és gyümölcsök nem csupán gazdagíthatják az űrhajósok étrendjét, hanem a termesztésük jó hatással lehet az asztronauták étvágyára és hangulatára is.



"A vákuumcsomagolt ételek nem igazán hasonlítanak valódi ennivalóra. Az étvágyhoz és az agyban lévő megfelelő receptorok beindításához szükség van valami friss harapnivalóra" - tette hozzá Wolff.



A Nemzetközi Űrállomás űrhajósai 2015-ben ettek először űrben termesztett zöldséget. A Scott Kelly amerikai űrhajós által elvetett római salátát fogyasztás előtt higiéniai kendővel megtisztították, majd olajjal és ecettel ízesítették.