Utazás közben sem látjuk a világot: a felfedezés vágya mellett ma már a teljesítménykényszer is hajt

Pipálgatjuk a listát

Gondolkodás nélkül gyalogolnak be a turisták a holland tulipánföldekre, tönkretéve a virágokat.

Nagyot szakít a turizmus

Évforduló. Kolumbusz Kristóf 525 éve, május 4-én, második expedícióján felfedezte Jamaicát, és elnevezte Santa Gloria-szigetnek.

Lezárja az indonéz kormány a nemzeti park egy részét, ahol eddig komodói varánuszokat figyelhettek a turisták.

Sokat repülünk

Ősi ösztön

Megsínyli az emberi jelenlétet a természet

A Mount Everestet is próbálják megszabadítani a szeméttől.

Szemétheggyé válik az Everest

A világ felfedezésének vágya talán egyidős az emberiséggel. Ám, míg öt-hatszáz évvel ezelőtt csupán a kiváltságosok és kísérőik indulhattak útnak, addig ma legfeljebb a pénztárcánk szabhat határt az utazási kedvünknek.Könnyű dolgunk van. Ha menni akarunk, már néhány kattintás segítségével megteremthetjük az út feltételeit, és eljuthatunk gyakorlatilag bárhova a világon. Más kérdés, hogy miután ez sokunkra igaz, lassan épp az a különleges báj veszik ki a legnépszerűbb célpontokból, amelyért korábban érdemes volt útnak indulni.Heller Csilla pszichológus, aki maga is nagy utazó, egyetért ezzel. Úgy látja, divat lett az utazás, de nem feltétlenül a jó értelemben véve.Igaza lehet. Ha figyelünk, valóban egyre többet olvashatunk dühös helyiekről, akik turistaparadicsomnak számító otthonukat és nyugalmukat védik vehemensen a viselkedni képtelen, tömegével érkező utazóktól. Barcelonában már évekkel ezelőtt turistaellenes civil szervezetek alakultak, Indonéziában elzárják a komodói varánuszok egy részét a turisták elől, Hollandiában pedig akadályokat és kerítéseket húznak fel a virágföldjeik elé a gazdák, mert elegük lett abból, hogy a turisták a legjobb fotóbeállítást keresve simán begyalogolnak a tulipánföldekre, hogy szelfizhessenek. Az egyik tulajdonos szerint előfordul, hogy ugrándoznak a virágföldeken, és az is, hogy belefekszenek az értékes ültetvénybe, nem gondolva arra, hogy ezzel mások fáradságos munkáját teszik tönkre.Mivel a turizmus ma a legnagyobb iparág a világon – egymaga a világ GDP-jének 10 százalékát, és minden tizedik munkahelyét adja –, mindenképp fontos bevételi forrásként kell tekintenünk rá. A jelentősége azonban nem szolgálhat felmentésül mindenre, ideje észrevennünk, hogy a profit maximalizálásán és saját igényeinken túl másokét is figyelembe kell vennünk.– Az utazás, ha „jól" csináljuk, valódi személyiségfejlődéssel jár – szögezi le Heller Csilla, és hozzáteszi, ahhoz, hogy így legyen, nem elég a bakancslistánkon pipálgatni a népszerű helyeket. Teljes valónkkal kell fordulnunk az adott hely és kultúra felé. – Az nem hoz drasztikus változást, ha egy ötcsillagos szálloda medencéje mellett süttetjük magunkat a Napon valamelyik menő országban. Ezt itthon is megtehetnénk. Ha viszont ki merünk lépni a komfortzónánkból, le merünk sétálni a turistatérképről, és bele merünk nézni abba, hogy élnek a helyiek, akkor olyan pluszokkal gazdagodhat a személyiségünk, amelyeknek később is nagy hasznát vesszük – emeli ki.Ez a hozzáállás egyfajta magától értetődő felelősségérzetet is feltételez. Aki valóban az úti céljául választott hely kultúrájára, mindennapjaira kíváncsi, az ösztönösen figyelni fog az értékek megőrzésére is. Elfogadja például, ha a helyiek nem szeretik, ha fotózzák őket – ahogy azt Heller Csilla például perui útjai során tapasztalta –, és összességében is igyekszik alkalmazkodni, alázattal viszonyulni a szokásokhoz és a természet adta körülményekhez. A vészharangot kongatják már egy ideje. Egyes kutatások felhívják rá a figyelmet, hogy a klímaváltozásnak sem tesz jót a megnövekedett utazási kedv. A repülés az emberiség üvegházhatásúgáz-kibocsátásának 2 százalékáért felel jelenleg, ám ez az előrejelzések szerint 2050-re elérheti a 10 százalékot is. Mivel a repülés egyre olcsóbb, egyre szélesebb réteg engedheti meg magának. Az utasok száma évente 5 százalékkal nő, ami igen magas szám, tekintve, hogy évi 4 milliárd jegyhez viszonyul. A jelenlegi számítások szerint 2036-ra az utasok száma akár meg is duplázódhat, ami nyilvánvalóan több járatot és több üvegházhatásúgáz-kibocsátást is jelet. Már, ha nem születik hamar megoldás a kérdést illetően.Heller Csilla szerint egyértelműen a bennünk élő ősi ösztönökhöz vezethető vissza az utazási láz, így teljesen érthető, hogy megragadjuk az elérhető lehetőségeket. Baj akkor van, ha nem gazdálkodunk velük jól.– Ha nem kikapcsolódásként, hanem teljesítendő feladatként tekintünk az utazásra, akkor könnyen okozhat érthetetlennek tűnő szorongást az egész procedúra – mondja, és felhívja rá a figyelmet, hogy bár az adott pillanatban jólesik, ha a Facebookra vagy Instagramra azonnal kiposztolt fotónkat százak lájkolják, a visszajelzések hajszolása a pihenésünket pont nem szolgálja. Azt javasolja, hogy mérjük fel, hogy melyik személyiségtípusba tartozunk. Abba, amelyik imádja járni a világot, vagy abba, amelyik szívesebben ül otthon. Legyünk őszinték magunkkal, és ne erőltessük azt, ami nem való nekünk, csupán azért, mert ma ez a divat, és ha már útnak indultunk, akkor koncentráljunk valóban az úti célra! Éljük meg az utazás minden pillanatát, és hagyjuk, hogy a minket érő tapasztalatok jobb emberré tegyenek!Számos tengerpart van a világon, ahol a természetes homokot már elmosta a víz. Erről pedig az ember tehet. A jetskizéssel, motorcsónakozással – nem is gondolnánk, de – beleavatkozunk a hullámmozgás rendjébe. A normálisnak mondható 1-2 centiméteres hullámok helyett 10-12 centimétereseket gerjesztünk, amelyek nagyobb erővel, gyorsabban rongálják a partot. De az is káros, amikor a nyaralóhelyek, telkek bővítése érdekében elkezdik feltölteni a partszakaszokat. Ezzel folyamatosan csökkentjük az adott tavak méretét. Ha fiatal tóról van szó, előbb-utóbb természetes módon magától is feltöltődne, tehát a rövid távú kényelmünk érdekében tulajdonképpen idő előtt halálra ítéljük a tavat, vagyis tönkretesszük azt, amiért ott vagyunk.Lezárták év elején a mászóengedéllyel nem rendelkező látogatók előtt az alaptábort a Mount Everest északi, kínai oldalán a területen egyre súlyosbodó hulladékprobléma miatt. A korlátozás értelmében a turisták ezentúl csak az 5200 méteren lévő alaptábortól valamivel lejjebb fekvő Rongbuk kolostorig mehetnek fel. A Mount Everest remek példája az emberi kéz pusztító munkájának. Mióta évente mászók ezrei szállják meg a hegyet, a beszámolók szerint a szemét az úr mindenfelé. Eldobált oxigénpalackokról, széthagyott eszközökről, sátormaradványokról árulkodnak az ott készült fotók. A hegyen szakértők szerint egyértelműen megfigyelhető az úgynevezett taposási erózió hatása. Vagyis az, amikor megjelenik az ember, ösvényeket és táborhelyeket vág magának, amelyeken a lefolyó esővíz mély barázdákat váj, így járhatatlanná válnak, aztán elhasználódnak, és újabbakat kell helyettük létesíteni, így foglalva el az addig érintetlen területeket. Ráadásul a turistákkal együtt járó szemetelés sem egyszerűen esztétikai probléma. Az élővilágot is megváltoztatja: tápanyagbőséget okoz, és új, az adott helyre nem illő fajokat vonz.