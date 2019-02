"Védősisakot" kapott az InSight amerikai űrszonda mérőműszere a Marson

Fotó: NASA/JPL-Caltech

Úgy kell elképzelni ezt a pajzsot, mintha lefednénk egy ételt az asztalon. Megóvja a SEIS-t attól, hogy napközben túlságosan felmelegedjen és, hogy éjszaka túlságosan lehűljön. Összességében arra törekszünk, hogy a lehető legstabilabban tartsuk a hőmérsékletet"

A széltől és a nagy hőmérsékletingadozástól védő pajzsot kapott az InSight amerikai robotgeológus űrszonda szeizmométere, ami a kutatók szerint biztosítani fogja, hogy a marsi talajon elhelyezett mérőműszer a lehető legpontosabb adatokkal szolgáljon.Az amerikai űrkutatási hivatal (NASA) űrszondája december 19-én helyezte el első mérőműszerét a vörös bolygó felszínén. A kupolaalakú védőpajzs felszerelésével pedig most újabb mérföldkövéhez érkezett a misszió - olvasható a NASA honlapján.A szél és hő ellen védő pajzs megakadályozza, hogy a rendkívül érzékeny műszer ide-oda mozogjon a széllökésektől és ezáltal "szennyezett" adatokat gyűjtsön.A pajzs áramvonalas kialakításának köszönhetően a szelek kifejezetten a felszín irányába nyomják a műszert, amelynek alsó borítása lehetővé teszi, hogy könnyedén megtelepedjen bármilyen kőzeten, noha az InSight környékén ilyenből nem sok akad.A SEIS (Seismic Experiment for Interior Structure) nevű szeizmométerre leselkedő másik nagy veszély a hőmérsékletváltozás, amelynek hatására kitágulhatnak és összehúzódhatnak a műszer fém alkatrészei. Az InSight landolási helyszínén nagyjából 94 Celsius-fokot változik a hőmérséklet egy marsi nap (sol) alatt.- mondta Bruce Banerdt, a missziót vezető és a pajzsot megépítő Jet Propulsion Laboratory, a NASA bolygókutató intézete munkatársa.A Földön használt szeizmométereket gyakran föld alatti, nagyjából 1,2 méter mélyen kialakított aknákba helyezik el, ami állandó külső hőmérsékletet biztosít számukra. Az InSight azonban ilyet nem tud építeni a Marson, ezért különböző védelmi megoldásokra van szükség a műszer megóvása érdekében. Ezek közül az új pajzs alkotja a külső réteget, majd befelé haladva további megoldások óvják a műszert a hőmérsékletváltozásoktól és gondoskodnak a megfelelő szigetelésről.A szeizmométer teszi lehetővé, hogy a tudósok a Mars belsejébe pillantsanak és tanulmányozhassák az úgynevezett "marsrengéseket". Az eredmények segíthetik a kutatókat abban, hogy megismerjék a Mars és a többi Föld-típusú bolygó keletkezésének körülményeit.A misszió következő nagy lépése a hővezetést mérő HP3 (Heat Flow and Physical Properties Package) nevű mérőműszer beüzemelése lesz a Mars felszínén, amire várhatóan a jövő héten kerül sor.