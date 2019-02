Véget ért az Opportunity marsjáró robot küldetése - jelentette be az amerikai űrkutatási hivatal (NASA) szerdán sajtóértekezleten, Washingtonban.



A NASA az "egyik legsikeresebb és legtartósabb bolygóközi kutatásnak" minősítette az Opportunity küldetését, kiemelve, hogy csaknem 15 éven keresztül kutatta a Mars felszínét és alapvető fontosságú munkát végezve hozzájárult ahhoz, hogy a hivatal "visszatérhessen a vörös bolyóra".



"Az Opportunityéhoz hasonló úttörő küldetéseknek köszönhetően jön majd el egyszer az a nap, amikor kiváló űrhajósaink a Marson lépkedhetnek majd" - fogalmazott a sajtókonferencián Jim Bridenstine, a NASA vezetője. Hozzátette, hogy ezekben az első lépésekben majd az Opportunityt megalkotó nők és férfiak munkája is benne lesz. A marsjáró robot hét hónappal a felbocsátása után, 2004 januárjában landolt a vörös bolygón, és értékes információkat küldött a földi központba: például arról, hogy a Marson valaha víz volt, vagyis meglehettek az élet feltételei.



A szerkezet hematitot, a víz kialakulásához szükséges ásványt talált, és a vörös bolygó egyik kráterében arra utaló nyomokra lelt, amelyek szerint a földi tavakhoz hasonló, ivóvizet tartalmazó kis tó is lehetett ott. Küldött a Földre 217 ezer fotót, köztük színes panorámaképeket és közelről megmutatta a Mars 57 szikláját, amelynek nyomán a kutatók új ásványi felszíneket azonosíthattak be.



Tavaly júniusban azonban a 174 kilogrammos, hatkerekű marsjáró erős porviharba került, és mivel a vihar megakadályozta a robot napenergiával működő elemeinek feltöltődését, a szerkezet elnémult. Az űrjáró a vihar után sem küldött jeleket, és a NASA szerdára virradó még egy utolsó kísérletet tett a kapcsolatfelvételre.



John Callas, az expedíciók projektvezetője a sajtóértekezleten elmondta, hogy "minden ésszerű mérnöki erőfeszítést" megtettek, hogy újra kapcsolatba léphessenek a robottal, de végül úgy döntöttek, a túlságosan csekély esély miatt végleg felhagynak a próbálkozással. Ezzel "halottnak" nyilvánították az Opportunityt.



A sajtóértekezleten kiemelték azt is, hogy a Mars kutatása nem zárul le, a NASA InSight nevű űrszondája 2018. november 2-án szállt le a bolygón.