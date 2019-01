Veszélyt jelenthet az ökoszisztémákra az új selyemút

Károsíthatja az ökoszisztémákat a világ néhány régiójában Kína új selyemútja egy nemzetközi tudóscsoport szerint, amely a területidegen fajok behurcolásának kockázatára figyelmeztet a Current Biology című szaklapban megjelent tanulmányában.



A szakértők szerint jelentős veszéllyel fenyegeti a helyileg honos fajokat és sokszínűségüket az Egy övezet - egy út kezdeményezés megvalósítása, a hat javasolt gazdasági folyosóhoz szükséges infrastruktúra kiépítése.



A kutatók, köztük a Kínai Tudományos Akadémia szakértői a hatékonyabb fajvédelmet és a biodiverzitás fenntartását célzó különleges alap kialakítását sürgetik.



Becslések szerint a kezdeményezésben érintett országok területének 15 százalékán nagy a kockázata annak, hogy új gerinceseket hurcolnak be a régióba az emberek és rakományok szállítása közben. Az országok több mint kétharmadában pedig nagyon valószínű, hogy a behurcolt fajok otthon érzik majd magukat.



A veszélyek becsléséhez a tudósok világszerte 14 úgynevezett inváziós gyújtópontot határoztak meg, ahol a fajok behurcolása és megtelepedése különösen könnyen bekövetkezik. Ezek közül több az új selyemút hat eltervezett gazdasági útvonala mentén helyezkedik el.



Az új selyemút kiépítését sok kritika is éri, több helyen ellenállásba is ütközik. A 2017-es tanácskozás után ezért áprilisban újabb csúcstalálkozót rendeznek Pekingben, amelyre Hszi Csin-ping kínai elnök több magas rangú politikust vár.