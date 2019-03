Virágok lepték el a dél-kaliforniai Anza-Borrego-sivatagot

2017 után ismét látványos virágzás figyelhető meg a dél-kaliforniai Anza-Borrego-sivatagban - írja a National Geographic.



Az Anza-Borrego-sivatag igen csapadékos télen van túl, melyet egy, a növényeknek kedvező meleg periódus követett - írja az IFLScience.



Ennek hatására már decemberben megkezdődött a virágzás, először a fehér sivatagi liliomok nyíltak ki, az utóbbi hetekben pedig még látványosabbá vált a jelenség.



A régió jelenleg valósággal pompázik a különböző vadvirágok színeitől.A sivatagban őshonos virágok magját általában egy vastag, viaszos réteg veszi körül, amely megóvja a növényt a szélsőséges körülményektől.



A magok így akár hónapokat is képesek kibírni a szárazságban, hogy aztán a bőségesebb csapadék és a kedvezően meleg időjárás hatására hirtelen kikeljenek.



Richard Minnich, a Kaliforniai Egyetem munkatársa szerint az ilyen szupervirágzások során gyakran olyan fajok is előbukkannak, amelyeket kihaltnak véltek.



A virágzás egyéb meglepő vendégeket, a pillangókat is a sivatagba csalogatja. A rovarok a növényektől burjánzó területre érve lerakják petéiket, a hernyók pedig később a virágokat fogyasztják.



"Az élet körforgása, ez a sivatagi virágzás szépsége, erről szól az egész" - olvasható az Anza-Borrego-sivatagi Nemzeti Park közleményében.



Hasonló szupervirágzások egy-egy sivatagban átlagosan évtizedenként egyszer fordulnak elő, Dél-Kalifornia érintett régiójában azonban 2017-ben már volt egy ilyen esemény.