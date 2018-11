Délmagyarország-karácsony - ahol a szükség, közel a segítség: szebbé tesszük 12 család ünnepét

Tavaly is segítettek olvasóink. Több mint 3,5 millió forintot adtak össze karácsonyra a rászoruló családoknak.

A Délmagyarország idén is elindítja karácsonyi jótékonysági akcióját, amelynek célja évek óta, hogy a nélkülöző családok életét olvasóink összefogásával megkönnyítsük a szeretet ünnepe előtt. Idén a Karitász Alapítvány ajánlotta számunkra azt a 12 Csongrád megyei családot, amelyet szerdától kezdve mutatunk be lapunkban – számukra várjuk a felajánlásokat.Mindegyik családnak legalább 100 ezer forintot adunk át az ünnepek előtt, hogy az idei karácsonyuk kicsit könnyebb, örömtelibb legyen.– Napilapunk számára az egyik legfontosabb feladat a megyében élő emberek hiteles, pontos, gyors tájékoztatása. Ezt tesszük 108 éve. Bemutatva sorsokat, egyéneket, közösségeket, élethelyzeteket, sikereket, kudarcokat, eredményeket és eseményeket. Ha segíteni vagy közreműködni tudunk egy-egy helyi probléma megoldásában, az külön öröm számunkra – mondta Bonifert Gábor, lapunk főszerkesztője.Hozzátette: advent közeledtével a hagyományoknak megfelelően ismét szeretnénk támogatásban részesíteni 12 olyan megyénkben élő családot, ahol elkél a segítség. Mindebben számítunk olvasóink, előfizetőink, partnereink együttműködésére is, akik adományaikkal támogatni tudják a bemutatott családokat.A jóakarat forintjait átutalhatják a 12096705-01312657- 00200005-ös számlaszámra, vagy csekken is befizethetik, amelyet mai lapunkhoz mellékeltünk, illetve ügyfélszolgálatainkon megtalálnak. Akinek kérdése vagy más jellegű felajánlása van, a 62/567- 825-ös telefonszámon jelentkezhet munkaidőben.Bútort, műszaki cikket és egyéb, tárgyi adományokat csak abban az esetben fogadunk, ha azok megfelelő állapotúak és támogatott családjainknak valóban szükségük van rá. Ezeket előzetes egyeztetés után a Szabadkai úti székházunkba, vagy a helyileg illetékes Karitász Alapítvány irodájába vihetik el a felajánlók, vagy közvetítésünkkel közvetlenül a kiválasztott családnak is átadhatják.A pénzbeli és tárgyi adományokat december 14-éig várjuk a családok számára, azokat december 18-áig pedig el is juttatjuk nekik, hogy a szeretet ünnepét már gondtalanul ünnepelhessék.