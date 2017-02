Megváltozott az életük olvasóink segítségével

Kecze Ferencéknek karácsony után is küldtek kisebb összegeket olvasóink – ezekből jött össze 65 ezer forint, amit Kóti Zoltán főszerkesztő-kiadóigazgató adott át. Fotó: Karnok Csaba

Sokkal nyugodtabb lett az elmúlt másfél hónapban azoknak a családoknak az élete, amelyeknek a Délmagyarország–Rotary Advent karácsonyi akciójában pénzt gyűjtöttünk. A Lapcom Média Alapítvány mindenkinek legalább 150 ezer forinttal tudott segíteni a felajánlásoknak köszönhetően, néhány család története azonban ennél is komolyabb összefogásra ösztönözte olvasóinkat.– Sokkal jobb volt a mostani karácsony, mint az előző években – számolt be a csanyteleki Brutyó Mónika, aki három gyermekével együtt összesen a legtöbb támogatást kapta olvasóinktól.A legfőbb gondjuk az volt, hogy nincs áram a házukban. A gyerekeit egyedül nevelő asszony lapunk alapítványától karácsony előtt 220 ezer forintot kapott, egy névtelenséget kérő adományozó pedig 200 ezer forintot küldött neki a Lapcom Média Alapítvány számlájára. Ezenkívül is érkezett még 20 ezer forint támogatás Mónikának, így összesen 440 ezer forintot adtunk át nekik készpénzben. A szentesi Hungerit Zrt. jóvoltából hamarosan visszakötik az áramot a kis család házába, és a cég élelmiszerrel, valamint ipari akkumulátorral is segítette őket. – A gyerekek sok ajándékot kaptak: játékokat, ruhákat, nagyon boldogok voltak. Készíthettem töltött káposztát, rántott húst és húslevest. Ilyesmire nálunk eddig ritkán került sor, mert drágák a hozzávalók. A villanybekötésen kívül van egy másik nagyobb tervem is. Jelenleg csak egy szobát használunk, most a kapott pénzből a másik helyiséget is fel szeretném újíttatni.

Szamkóné Chmilofski Zsuzsannának egy anonim adományozó 100 ezer forintot küldött, ami több hónapnyi jövedelme az asszonynak. Karácsony óta vett egy hűtőt. Fotó: Karnok Csaba

Kecze Ferenc túl van egy újabb operáción – a férfi minden napját ágyban fekve tölti, mert mindkét lábát amputálták, most pedig korrekciós műtétre volt szüksége. Élettársával, Szécsényi Mariannnal és két gyermekükkel él egy romos szőregi tanyán, az egykori téglagyár területén. A családnak karácsonykor 260 ezer forintot gyűjtöttek olvasóink. Az ünnepek óta további adományok érkeztek szerkesztőségünkbe nekik címezve, így további 65 ezer forintot tudtunk átadni a családnak, amit részben a tanya felújítására fordítanak.– Jól vagyunk, már Ferenc is hazajött a kórházból. Amint az idő engedi, vakoljuk a konyhát – számolt be Szécsényi Mariann a terveikről. A gyerekek is nagyon örültek a karácsonyi ajándékoknak: mint megírtuk, egy olvasónk rajzkészlettel lepte meg a 10 éves Pétert és a 14 éves Ádámot. Bár a Kecze család gondolkodott költözésen, egyelőre úgy döntöttek, ha sikerül felújítani a tanyát, akkor mégis maradnak. Az ablakok cseréjét is tervezik a közeljövőben.Mariann elmondta: Ferenc volt osztálytársai gyűjtést szerveztek, aminek köszönhetően a fiúk ebédjét is kifizették fél évre. Hozzátette: nagyon hálásak mindenkinek, aki segített nekik.A Klárafalván elő leszázalékolt asszony, Szamkóné Chmilofski Zsuzsanna már nyugdíjas édesanyjához költöztette 18 éves lányát, Cintiát, hogy ne kelljen annyit nélkülöznie az érettségire készülő lánynak. Zsuzsanna 160 ezer forintot kapott olvasóinktól karácsonykor, és további 100 ezer forint érkezett neki alapítványunkon keresztül egy jóakarótól.

Zsuzsanna vett egy hűtőt – az előző már nem működött. A többi jóakaratforintot házának törlesztésére és elmaradt csekkjeinek befizetésére költötte. Mint mondja, ő is nagyon hálás az adományozóknak, a legnagyobb segítség azonban számára egy ülőmunka lenne. – Bár érettségim nincs, de dolgoztam már boltvezetőként, adminisztrátorként és portásként is. A szívproblémám és a platinával rögzített bokám miatt csak ülőmunkát tudok vállalni – mondta az 54 éves asszony. A 35 ezer forintos havi törlesztőrészlet és egy kiválasztott csekk továbbra is elviszi minden bevételét. Zsuzsanna aggódik, hogy ha kimarad egyhavi rokkantellátás a márciusi ellenőrző vizsgálatok miatt, akkor elvesztheti a házát. – Ha meg az áramot kapcsolják ki, akkor milliókba kerülne ennek a romos háznak az újravezetékeltetése – részletezi nehéz helyzetét az asszony. Mint mondja, bármilyen ülőmunkát vállalna, akár otthonról is dolgozna, és utazna is a munkáért: Szeged, Makó, Kiszombor, Deszk is szóba jöhet.