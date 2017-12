Nagy csomagokkal érkeztünk Makóra: négygyermekes, egyedülálló anyukák kapták olvasóink adományait

Kovács Erikának Bonifert Gábor főszerkesztő-kiadóigazgató adta át olvasóink adományait.

Fotó: Karnok Csaba

Folytatjuk az adományok átadását, hogy karácsony előtt mind a 12 rászoruló család, amelyeket a Délmagyarország támogat, megkapja olvasóink ajándékait. Ezúttal Makón jártunk, ahová szintén nagy csomagokkal érkeztünk.A 4 gyermekes, egyedülálló Kovács Erika , aki egy súlyosan agykárosodott lányt is nevel, televíziót, ruhaneműket, hűtőszekrényt, tűzifát, mosógépet és vasalót is kapott a hungerites élelmiszercsomagon, illetve a 310 ezer forinton felül, amelyet alapítványi számlánkra utaltak neki az adományozók.A négy gyermeket egyedül nevelő Katona Róbert Péternének 255 ezer forintot tudtunk átadni az élelmiszercsomag mellett, illetve egy mosógépet is ajánlott neki egyik olvasónk, amit szintén elvittünk neki.

Aranyhétvégén két család kap ajándékot a Klauzál téren



Aranyhétvégén két család kap ajándékot a Klauzál téren

Hétvégén is folytatódik a Délmagyarország–Rotary Advent a Klauzál téren, ahol mindkét napon egy-egy szegedi, rotarysták által támogatott család kap 100-100 ezer forint értékű ajándékot. Szombaton 17 órától Szabó Beáta családja vehet át multifunkcionális wifi nyomtatót a Maus Kft. támogatásának köszönhetően. Az átadóünnepségen jelen lesz Nánási Helga operaénekes, a színpadi műsorról a Táltos Tehetséggondozó Általános Iskola énekkara gondoskodik. Vasárnap 17.30-kor kezdődik az adományozóünnepség, ahol Minkó Tamás és családja kap kombinált hűtőt és iskolatáskát az IKV Zrt. támogatásának jóvoltából. Ezen az estén Király Levente, a Nemzet Színésze is színpadra lép, a műsort pedig a Kossuth Lajos Általános Iskola adja.

Támogatott családjainknak még néhány napig várjuk a felajánlásokat. A jóakarat forintjait átutalhatják a 12096705-01312657-00200005-ös számlaszámra, vagy csekken is befizethetik, amelyet november 17-i lapunkhoz mellékeltünk, illetve ügyfélszolgálatainkon megtalálnak. Karácsony előtt mindenkinek elvisszük olvasóink ajándékait, illetve az alapítványi számlánkon számukra összegyűlt pénzt, hogy legalább az idei szeretet ünnepét ne kelljen nélkülözésben tölteniük.