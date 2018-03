A villanyautók már köztünk gurulnak: kulcskérdés, milyen messzire jutnak - galéria

Ő ebbe a 20 ezer kilométert futott, korábban bemutatóautó ént guruló Teslába csak 2000 kilométert hajtott, az 500 kilométeres hatótávolsággal elégedett, a töltőhálózat sűrűséggel viszont nem – ülönösen itt a Dél-Alföldön. Az újonnan bőven 30 millió feletti autó a 3-as önvezető szintet tudja – és minden szempontból okostelefon-kompatibilis.

Az egy feltöltéssel 50–70 kilométerre épes Ampera nem tiszta villany, van benne egy 1,4 literes benzinmotor is, de csupán a generátort tölteni, a kerekeket csak a villanymotor hajtja. Az újonnan 15 millió forintos autót az interneten találta, és az Hollandiából került Magyarországra.

Haszonjármű a második legnépszerűbb modell



Némi újságírói meglepetésre a második legnépszerűbb modell egy haszongépjármű, a Nissan e-NV200 volt a találkozón, a Forró Fogadó tisztán elektromos furgonja. – Szeretjü , használjuk, ezzel szállítjuk az árut, vagy ugrunk be Röszkéről Szegedre, ha dolgunk van – mondja Forró Balázs. Hozzáteszi, 140 kilométeres az elméleti hatótáv, de a 100-at minden örülmények özött tudja, és nekik ez bőven elég. Az ötlet egyébként onnan jött, hogy Budapesten ezt a típust használja kiszállítani a GLS csomagküldő, és ha nekik megfelel, Röszke és Szeged özé is jó.

ütörtö ön első alkalommal tartott több helyszínen, így Szegeden is találkozót a Villanyautósok özössége.A több mint 800 tagú baráti társaság már nemcsak Budapesten, több vidéki helyszínen is összejár. A résztvevőket ezúttal a legnépszerűbb özösségi oldalon toboroztá a pláza elé. Sikerrel, hiszen 13 autó jelent meg, és nagyon jó hangulatú rendezvény kerekedett belőle.– Baráti összejövetelnek értem helyet a plázától, nem a szegedi szalonokat akartam megmutatni – mondta Szabó Róbert főszervező, hozzátéve, az üzletközpont vezetősége észségesen biztosította az áramot. Így aki nem sietett, rá is tudott tölteni az autójára.Kezdetben kicsit elvitte a show-t önge Attila, aki egy Tesla Model S autóval érkezett, őt álltá örbe legtöbben. Ünneprontásként rá érdeztünk a gyártó tőzsdei és kapacitásbeli nehézségeire. – Remélem, nem megy ődbe a Tesla, tény, hogy nem hoztá a várt adatokat, és erre árfolyameséssel reagált a tőzsde. De ez az autómat, az alkatrészellátást nem érinti – mondta, hozzátéve, ő használó, nem pedig befektető.Tény, túl nagy az igény a márka „népautójára", a Model 3-ra, és a gyár nem győzi kapacitással.– Nemrég voltam New Yorkban, rendesen megnéztem az autót, hibátlan, az viszont biztos, hogy 10 millió forint felett lesz majd csak elérhető nálunk, pedig a várakozások 7 számjegyű árakról szóltak – árnyalja a épet önge Attila.A Nissan Leaf elérhetőbb árú elektromos autó, a minap érkezett meg a második generációja Magyarországra, és a kifutó változathoz több mint jó feltételekkel lehetett hozzájutni. – Már megrendeltem az új Leaf-modellt, április végére, május elejére várom – mondja Hattajer József, aki szakmája szerint villanyszerelő, és gyakorlatilag mindent tud az autóról.Opel Amperát régóta látni Szeged utcáin, nem is egy fut már. – ét éve vásároltam 102 ezer kilométerrel, én bő 20 ezret hajtottam bele azóta – mondja érdeklődésünkre Hári Sándor. Kiderült, ét előzménye is volt az Amperának. Egy hibrid Toyota Camry, a másik az, hogy házfelújítás kapcsán napelemet is szerelt a tetőre, így a felesleges áramot az autójába teszi.A BMW i3 rendelhető tisztán elektromos autó ént, de ínáljá hatótávnövelő benzines motorral is, ez utóbbi változatból vett Bodrogi Róbert. – Szeged ülterületén lakunk, bőven megjárom elektromos üzemmódban, és még a városban is sokat gurulhatok vele – mondja. Hangsúlyozza, megnyugtatja a „segédmotor", már Győrben is volt a tisztán elektromos üzemmódban 160–200 kilométerre épes autóval. Tudja, hol lehet tölteni a fővárosban és Nyugat-Magyarországon, igaz, ebben okostelefonos applikáció is segítik.