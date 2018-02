Az autó is mehet pótvizsgára: Szigorítás és enyhítés a műszaki vizsgán

Házon belül



Mára egyre inkább az a gyakorlat, hogy javítóműhely felkészíti a műszakira az autót és „házon belül" le is vizsgáztatja. A függetlenek mellett még inkább ez a jellemző a márkaszervizeknél, így kisebb a hiba lehetősége, hiszen tudják az elvárásokat. Egyre kevesebben vannak azok, akik szolgáltatásként csak a műszaki vizsgáztatást kínálják, ők lassan ki is szorulnak a piacról.

Kovács Ferenc vizsgabiztos. Változó autók, változó szabályok Fotó: Kuklis István

A minap megjelent jogszabály szerint ezentúl rangsorolni kell a műszaki vizsga során kibukó hibákat. Lehet az autón kisebb, komoly és veszélyes hiba – ezek a minősítések természetesen különböző következményekkel járnak.Kisebb hibák az autó biztonságát vagy a környezetterhelést jelentősen nem befolyásoló apróbb hiányosságok, valamint az előírásoktól való enyhébb eltérések. Komoly hibának a közúti forgalom többi résztvevőjét veszélyeztető jelentős hiányosságok számítanak. A legsúlyosabb kategóriába a közlekedés biztonságra közvetlen veszélyt jelentő vagy a környezetvédelmet nagyban befolyásoló hibák tartoznak.Fontos, hogy kisebb hiba esetén meg kell adni a műszaki engedélyt, míg veszélyes hiányosságnál nem használható tovább az autó. A középúton, a komoly hibánál a forgalmi engedély érvényességét legfeljebb két hónappal hosszabbíthatja meg a hatóság. Az autóst persze tájékoztatni kell arról, hogy olyan problémákat állapítottak meg, amelyeket ki kell javítani és az első vizsgálatot követő 2 hónapon belül „pótvizsgára" kell jelentkeznie a kocsival.Ez is komoly rugalmasság a korábbi gyakorlathoz képest, nem kell az autó miatt kényszerűségből elhalasztani a síelést vagy a nyaralást. Közelítjük a szabályozást az Unióéhoz, Nyugat-Európában is gyakorlat a két hónapos úgynevezett ideiglenes műszaki vizsga az autóra. A „régiek" pedig tudják, korábban Magyarországon is volt hasonló gyakorlat, ez jön vissza az új szabályozással.

Egyre több a jármű és a vezetés biztonságával összefüggő elektronika az autókban, egészen más megközelítés kell, mint amikor a Ladákat vizsgáztattak. A bázisok be „vannak kötve a központba" ahol minden alkalommal rá is frissítenek az interaktív programra, ha szabályváltozás van.Szigorítják a műszaki vizsgabiztosokra vonatkozó előírásokat is, figyelnek az összeférhetetlenségre. Magyarul, nem vehet részt olyan jármű vizsgáztatásában a biztos, ami sajátja, vagy valamelyik családtagja tulajdonában van, illetve üzemelteti azt.A rendelet kitér arra is, hogy aki használt autót hoz be külföldről, annak ez év május 20-tól az eladó országában, a műszaki ellenőrzés igazolásáról kiállított „műszaki vizsgálati bizonyítványt" is be kell mutatnia. A szigorításon nem kell csodálkozni, tavaly több mint 155 ezer ilyen autót importáltunk, ráadásul döntően óvatosságra intő, idős darabokat.