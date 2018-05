Elkezdték a háromhengeres motorok gyártását Győrben

– Rugalmasan felkészültünk a járműgyártás új trendjeire – mondta Achim Heinfling, az Audi Hungaria Zrt. igazgatóságának elnöke. „Az alternatív meghajtások gyártásának elindítása mellett folyamatosan fejlesztjük belső égésű motorjainkat is. Az új háromhengeres motor sorozatgyártásával egy további hatékony és nagy teljesítményű erőforrással bővül termékkínálatunk."Innovatív megoldások biztosítják a háromhengeres motor hatékony és környezetkímélő működését, mint például a nagyobb teljesítményű turbófeltöltő és a motorhoz közeli részecskeszűrő, amely 90 százalékkal csökkenti a közvetlen befecskendezésű Otto-motorok részecskekibocsátását. Emellett a háromhengeres motor össztömege mindössze 92 kilogramm.A motort a Volkswagen-konszern különböző autóiba építik be, többek között az Audi A3, Volkswagen Golf, Seat Leon és Seat Ateca modellekbe. Gyártásukhoz az Audi Hungaria átépítette a mechanikus megmunkálás területét és a gyártósort is. Ennek köszönhetően a munkatársak egyszerre négy különböző motorváltozatot tudnak összeszerelni a konszern legrugalmasabb gyártósorán: a minap indult háromhengeres motor mellett aktuálisan az 1,2 literes, 1,4 literes és az 1,5 literes négyhengeres Otto-motorok gördülnek le erről a gyártósorról.– Hatezer munkatársunkkal évente mintegy kétmillió motort készítünk Győrben. Ezzel mi vagyunk a világ egyik legnagyobb gyártója – mondta Herbert Steiner, az Audi Hungaria Zrt. motorgyártásért felelős igazgatósági tagja. Jelenleg három-, négy, öt-, hat-, nyolc- és tízhengeres motorokat gyártanak a Volkswagen-konszern 32 telephelye számára.