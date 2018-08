Gumikérdés: a nők vagy a férfiak vigyáznak jobban?

Számít a minőség!



Annak ellenére, hogy az ár még mindig meghatározó szempont új abroncs vásárlásakor, mindkét nem képviselői kezdik előnyben részesíteni a minőségi gumikat. Mind a férfi, mind a női autóvezetők számára fontos, hogy a gumiabroncs megbízható és jól irányítható legyen, valamint az, hogy vizes úton is jól tapadjon. Ennek érdekében pedig hajlandók magasabb árat is fizetni érte. Az új gumik kiválasztásában a hölgyek jellemzően a szervizek szakemberei vagy férfi ismerőseik tanácsára, az urak elsősorban személyes tapasztalatukra hagyatkoznak.

– A gyorsabb tempó miatt a férfi autósok általában hamarabb kénytelenek új abroncsot venni, mint az autójukat és a gumikat is jobban kímélő nők – derült ki a Bridgestone gumiszervizek vezetői körében végzett elemzéséből. Egy dolog azonban mindkét nemre jellemző: csere esetén egyre fontosabb szempont a minőség és megbízhatóság.Míg a férfiak városban 10-15, országúton pedig akár 20-30 km/órával is gyorsabban – kanyarokban is tempósabban – vezetnek, addig a nők óvatosabban, körültekin- tőbben és kevésbé agresszíven hajtanak. A szakemberek szerint a nemek vezetési stílusa közötti különbség nemcsak az abroncsok állapotában, de a jellemző abroncssérülésekben is megmutatkozik.Az erősebb nem képviselői főleg az abroncs széleinek rendellenes kopásából adódó problémák miatt keresik fel a gumiszervizeket. Emellett jellemző rájuk az is, hogy gumijaik futófelülete hamarabb eléri az előírt 1,6 mm-es profilmélységet, amikor már cserélni kell azokat. Ezzel szemben a női autósok gyakrabban fordulnak szakemberhez az abroncsnyomással kapcsolatos problémák, valamint a padkák és kátyúk okozta sérülések, szálszakadás és oldalfalsérülések miatt. A Bridgestone szervizpartnerei szerint a legdemokratikusabb abroncsprobléma a defekt, amely mind a férfiak, mind a nők számára a leggyakoribb sérülés, és amellyel legalább 5-6 alkalommal szembesülnek autós éveik során.Annak ellenére, hogy a férfiak jobban nyúzzák a gumikat, a szakemberek szerint jobban is figyelnek azok állapotára. Műszaki beállítottságuk okán a férfi autóvezetők hamarabb észreveszik az abroncshibákat, a sérüléseket, a kerekek kiegyensúlyozatlanságát, a nem megfelelő guminyomást vagy azt, ha az abroncs lefutott, és tudatosan fordulnak szakemberhez. Ezzel szemben a hölgyek jellemzően csak a téli vagy a nyári abroncsváltások idején szembesülnek a hibákkal, illetve azzal, hogy az abroncs cserére szorul.Habár a hölgyek csak az utolsó utáni pillanatban cserélik le abroncsaikat, akkor is jellemzően azért, mert már elöregedett. A szervizek vezetői szerint nem ritka, hogy ők akár 5–7 szezonon át is használják az abroncsokat, míg velük ellentétben a férfiak autóin mindössze 4–5-öt bírnak ki az abroncsok.