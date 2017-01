Itt a tuti házi módszer a szélvédő jégtelenítésére! - videó

Világhírnévre tört egy tévés meteorológus, aki megmutatta, hogy olvaszthatjuk ki autónk szélvédőjét a nagy hidegben is gyorsan, könnyen és olcsón.A házi jégoldó két összetevőből áll mindössze, ebből az egyik a sima csapvíz, a másik pedig az izopropil alkohol vagy tiszta alkohol, amit gyógyszertárakban és internetes webshopokban is lehet találni jó áron (találni 1 literes kiszerelést 2000 forint körüli áron).Ezeket kétharmad alkohol, és egyharmad víz arányban csak be kell keverni, majd a szélvédőre fújni, és már el is tűnt a jég a szélvédőről.