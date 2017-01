Jó, rossz és vicces autóvezetési szokások világszerte

A sofőrök többsége világszerte meg van arról győződve, hogy kiválóan vezet és semmilyen rossz vezetési szokása nincs, viszont a körülötte lévőknek van némi hiányosságuk. Több ezer ilyen sofőrtárssal közlekedünk nap mint nap az utakon. Összegyűjtöttük a Europcar autókölcsönző segítségével a különös autóvezetési szokásokat a világban.



Veszélyes vezetőkkel bármelyik kontinensen, országban vagy városban találkozhatunk, területtől függetlenül. Viszont a legtöbb nemzetiség rendelkezik olyan vicces, szokatlan vezetési szokással, ami érdekes lehet másoknak. Nézzük, hol milyen különös szokások vannak:



Olaszországban a sofőrök a vezetési stílusában is visszaköszön a jellegzetes mediterrán temperamentum. Főleg Rómában és Nápolyban lehet kihívás az autós közlekedés még egy gyakorlott vezetőnek is. A két sávos út bármikor három sávossá válhat, a sofőrök agresszívek, és egy kisebb félreértés esetén is képesek kiszállni a kocsiból, hogy hangot adjanak felháborodásuknak. A közlekedési lámpák átváltását pedig csak jó tanácsnak veszik.



Görögországban, főleg Athén belvárosában a rengeteg autó és a kevés parkolóhely nehezíti meg a sofőrök életét. Gyakran előfordul, hogy egy parkoló autót minden oldalról körbe parkolnak, így a középső sofőrnek igen türelmesnek kell lennie, hogy ki tudjon állni az autójával.



Hawaii-on még a legügyetlenebb sofőrnek is felüdülés lehet a vezetés, mert nincsenek közlekedési dugók, a sofőrök barátságosak és türelmesek. Ha valaki valami butaságot csinál, segítenek neki, ahelyett, hogy ráfeküdnének a dudára.



Tokióban az autózás teljes mértékben eltér más nagyvárosokétól. Minden rendkívüli módon meg van szervezve és kontrollált, ezáltal folyamatos és zavartalan a közlekedés. A japán sofőrök a legudvariasabbak, senki nem siet, és betartják a követési távolságot.



Kenyában több világítás nélkül közlekedő autóssal találkozunk, mint gondolával Velencében. Nagyobb gondot jelent számukra, ha lemerül az autó akkumulátora, minthogy egymásba mennek az autók.



Az angoloknál - azon kívül, hogy a másik oldalon vezetnek - a köszönetnyilvánítás is eltér a miénktől. A kézfeltartás helyett ők az egyik ujjukat emelik fel a kormányon. Ezen kívül az olaszoktól eltérően az angol sofőrök sárga lámpánál már fékezni kezdenek, így ők inkább a biztonságra törekednek.



Legyünk bárhol is a világban, és legyenek bármilyen szokatlan autóvezetési szokásaik a sofőröknek, próbáljunk meg maximálisan a vezetésre koncentrálni. Ezen kívül győződjünk meg arról, hogy egy megbízható autót használunk.