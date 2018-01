Másfél éven belül érkezhet az elektromos Harley-Davidson

Így bukkant fel a mozivásznon

A tavalyi, 4. negyedéves jelentés ismertetése után a vállalat bejelentette, a továbbiakban agresszív ütemtervet kívánnak folytatni az elektromos motorok fejlesztésében. Az első elektromos motort, ami már ebben a fejlesztési tervben szerepel, 18 hónapon belül piacra kívánják dobni - számolt be a hírről az e-cars.hu Négy évvel ezelőtt vágtak bele a LiveWire projektbe a fejlesztők, ekkor több tucat prototípust mutattak be elektromos meghajtással. Emlékezetes, hogy a Bosszúállók című filmben is felbukkant egy ilyen prototípus, de a piacra lépés mind a mai napig várat magára. Reméljük, már valóban nem sokáig!

Az elektromos motorkerékpár piac ma még gyerekcipőben jár, de úgy véljük, hogy a prémium Harley-Davidson elektromos motorkerékpárok segíteni fogják ösztönözni az e-motorozás izgalmát és elterjedését a világon. Miközben bővítjük elkötelezettségünket az elektromos meghajtás növelésében, még izgatottabban várjuk az elektromos motorkerékpárok szerepének növekedését.

A lap idézte Matt Levatich ( aki president and chief executive officer Harley-Davidsonnál) nyilatkozatát, ami bemutatja, hogy nincsenek könnyű helyzetben, de bevállalták az úttörő szerepet ezen a piacon: