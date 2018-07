Motorkerékpár-gyárakat hívna az Egyesült Államokba Trump

Motorkerékpár-gyártó cégeket kíván az Egyesült Államokba invitálni a Trump-adminisztráció azt követően, hogy a Harley-Davidson Inc. bejelentette az európai piacra szánt termékek gyártásának külföldre telepítését.



"Most, hogy a Harley-Davidson külföldre viszi gyártásának egy részét, kormányzatom felvette a kapcsolatot más, az Egyesült Államokban megtelepedni kívánó motorkerékpár gyártókkal" - írta a márkák megnevezése nélkül egy keddi Twitter üzenetében Donald Trump amerikai elnök, hozzátéve, hogy "Amerika az, ahol pörögnek az események".



A Harley-Davidson hírügynökségi megkeresésre nem kommentálta a Twitter üzenetet, és a Fehér Ház sem bocsátkozott további részletekbe.



A Harley-Davidson június 25-én jelentette be, hogy az európai védővámok miatt az európai piacra szánt termékeinek gyártását az Egyesült Államokból külföldre helyezi át, az amerikai piacra szánt termékeinek a gyártását viszont az Egyesült Államokban folytatja. Trump elnök erre védővámot helyezett kilátásba a Harley-Davidson külföldön gyártott termékeire is.



A Harley-Davidson már az idén májusban is tett egy bejelentést arról, hogy üzemet épít Thaiföldön, az ott gyártott motorkerékpárokat azonban a délkelet-ázsiai piacon fogja értékesíteni.



A Harley-Davidsonnak egyre szűkülő vevőkörrel és a külföldi márkák erős konkurenciájával kell szembenéznie az amerikai piacon, elsősorban rajongói tábora elöregedése miatt. Tavaly a márka eladásai hét százalékkal csökkentek. Az emblematikus amerikai motorkerékpár-gyártó ezért inkább a külföldi piacokra kezd összpontosítani.