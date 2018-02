Rajtrácslányok helyett gyerekek a Forma-1-ben

A versenysorozat tulajdonosai hétfőn jelentették be, hogy megállapodtak a Nemzetközi Automobil Szövetséggel (FIA) a gyerek-program beindításáról. Ezzel a verseny előtti pillanatokat akarják az eddigieknél is érdekesebbé tenni a rajongók, különösen a fiatalabb korosztályok körében.



A gyerekprogramba a sportág iránt elkötelezett fiatalok, autós-motoros klubok sikeres versenyzői, illetve korosztályos viadalok résztvevői, kerülhetnek be.



A Forma-1-ben több évtizeden át hagyomány volt, hogy röviddel a futam előtt csinos nők sétáltak a pályára, megálltak egy-egy versenyző mellett, és felmutatták a rajtszámát. A leintés után az eredményhirdetésnél is segédkeztek. Ennek megszüntetését január végén jelentette be az amerikai tulajdonos, a döntés azonban megosztotta a nemzetközi sajtót és a sportág szurkolóit.



Az idei évad március 25-én kezdődik Melbourne-ben.