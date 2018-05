Szegeden a Lexus zászlóshajója

A márka zászlóshajóját kedd délután mutatták be Szegeden, a Dorozsmai úti Kovács Autóházban. Kevesen tudják, de az eladott Lexusok 97 százaléka hibrid meghajtású, ami magasabb arány, mint az európai átlag – és az LS-nél is ilyen megoszlásra számítanak.A hajtáslánc egy 3,5 literes V6-os benzinesből és két villanymotorból áll, 100 kilométer/órára 5,4 másodperc alatt gyorsul az autó. A kocsi alapára közelíti a 29 millió forintot, de van Prestige-szint is 33,6 millióért. Mondjuk, ennyi pénzért sokat is tud.Az autó, ha gyalogost észlel, önállóan kikerüli, ha ezt nem tudná biztonságosan megtenni, akkor először fékez, esetleg vészfékez. Újdonság még a 28 (!) irányban állítható első ülés lávaköves masszást utánzó funkciója, valamint a könnyebb beszállás segítése, ami az intelligens kulccsal történő nyitást követően aktivizálja a légrugókat.A beltérben felhasznált anyagok kifogástalanok. Az ajtókárpiton megjelennek a Kiriko üvegműves díszítések, a metszés nélküli origami bőrbetétek, ezek a 20 éve a gyártósoron dolgozó, úgynevezett Takumi mesterek precizitását dicsérik. Ők tapintással és szemmértékkel biztosítják, hogy a Tahara üzem szerelőszalagjairól legördülő autók a legszigorúbb minőségi követelményeknek is megfeleljenek. Nem mellesleg csak tízen vannak, és sztetoszkóppal vizsgálnak meg minden motort az első indítás előtt.