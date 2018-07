Ittasan randalírozott egy kecskeméti templomban - most vádat emelnek ellene

Az ittas hajléktalan férfi 2018. február 10-én reggel kezében egy szeszes italos üveggel megjelent egy kecskeméti műemlék templom bejáratánál, majd bement az előtérbe. Ekkor a templomban gyászmise volt, valamint a reggeli misére is érkeztek a hívők, akik közül többen az előtérben tartózkodtak. A vádlottat ittassága és hangoskodása miatt a sekrestyés, majd a tiszteletes megpróbálta kitessékelni, illetve felszólította, hogy hagyja el a templomot.



A vádlott azonban kiabálni kezdett és az előtérben lévő, imádkozás céljából kihelyezett térdeplőbe kétszer belerúgott, azt kézzel fellökte és a felborított térdeplőt odébb rúgta. Ezután az előtérből bement a templom belső részébe is, ahonnan a tiszteletes és a hívek kivezették. Ennek során a vádlott a kezében lévő szeszes italos üveggel hadonászni kezdett, hangosan gyalázkodott, a körülötte lévő személyeket pedig azzal fenyegette, hogy az üveggel megüti őket. A tiszteletes felé ütésre is emelte az üveget - áll a Bács-Kiskun megyei Főügyészség közleményében.



Miután sikerült kikísérni, a vádlott a templom kapuját berúgva azonnal visszament a az előtérbe, ahol tovább hangoskodott és az előtér ajtajának homokfúvott és gravírozott, művészi alkotás jellegű üvegezett részét szándékosan betörte, az üveget tartó díszléceket pedig kitörte, majd távozott. A rongálással okozott kár 300.000.-Ft., melynek megtérítését a sértett plébánia kérte a nyomozás során.



A többszörösen büntetett előéletű vádlott letartóztatásban várja a tárgyalást, őt az ügyészség vallási tisztelet tárgya és templom megrongálásával elkövetett rongálás bűntettével és nyilvános rendezvényen elkövetett garázdaság bűntettével vádolja. Az ügyész végrehajtandó börtön és közügyektől eltiltás kiszabását indítványozta vele szemben, bűnössége kérdésében a Kecskeméti Járásbíróság fog dönteni.