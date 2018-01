Megölte édesanyját a hercegszántói férfi, majd kivájta a szemét - kilenc évet kapott

Az I. fokú ítéletről



Különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés bűntettében mondta ki bűnösnek a Kecskeméti Törvényszék 2017. március 16-án G. Péter vádlottat, és ezért őt a bíróság 9 év börtönre és 9 év közügyektől eltiltásra ítélte. Az ítélet ellen az ügyész a büntetés súlyosítása, míg a vádlott és védője enyhítés érdekében nyújtott be fellebbezést, így került az ügy a Szegedi Ítélőtáblára.

Helybenhagyta a Szegedi Ítélőtábla a Kecskeméti Törvényszék I. fokon meghozott ítéletét G. Péter ellen, akit emberölés bűntettével vádoltak. Így a vádlott jogerős büntetése 9 év börtön és 9 év közügyektől eltiltás lett.

Az ítélet indoklásakor elhangzott: az I. fokon eljáró törvényszék az ügy minden körülményét, az elkövetett cselekmény súlyát és a vádlott társadalomra veszélyességét is figyelembe véve arányos büntetést szabott ki, így annak sem lényeges súlyosítása, sem lényeges enyhítése nem indokolt.

A jogerős ítélet ellen fellebbezésnek nincs helye.

A férfi pszichiátriai beteg volt

A vádlott Hercegszántón élt együtt édesanyjával. A férfinál 2011-ben jelentkeztek először a pszichiátriai betegségek jelei, belső hangokat hallott, bizarr, illetve agresszív magatartást tanúsított, ami miatt többször is kezelés alatt állt a Bajai Kórház Pszichiátriai Osztályán. Itt szorongásoldó, nyugtató gyógyszereket írtak fel neki, melyek előírásszerű beszedését édesanyja felügyelte.

A vádlott és anyja között együttélésük során csak kisebb viták, nézeteltérések voltak anyagi nehézségeik miatt, illetve azért, mert a vádlott az anyját hibáztatta azért, mert elköltöztek Budapestről. Tettlegességre azonban – egy hajhúzástól eltekintve, amit évekkel korábban a vádlott követett el – nem került sor.

A sértett anyagi helyzetük javítása érdekében 2014 őszén egy hónapig Németországban dolgozott, majd visszatérve 2 hétig Budapesten egy tanfolyamon vett részt. Ezalatt a vádlott Hercegszántón biztonsági őrként dolgozott. Az asszony 2014. december 17-én utazott vissza Hercegszántóra, ahol észlelte, hogy fia pszichés állapota romlott, többet is veszekedtek.

Összeszurkálta édesanyját, majd kivájta a szemét

2014. december 21-én délután – meg nem állapítható okból – vita robbant ki anya és fia között. Ekkor a vádlott a konyhában az anyját legalább 4-5-ször megütötte, amitől az asszony térdre esett. Ekkor a vádlott kést vett magához, amivel anyjára támadt, és testének nagy részét összeszurkálta. A szúrások után az asszony a padlóra esett, a halál még legalább fél órán át nem következett be. Ez és az időben folyamatos szúrások elszenvedése is testi és lelki gyötrelemmel járt, továbbá az elkövetés módjára is rendkívüli embertelenség és brutalitás volt jellemző.

Amikor az asszony már nem adott életjelet, a vádlott a késsel kivájta a halott asszony bal szemét.

Ezután a vádlott megpróbálta a holttestet a szobai ágy alá rejteni, de mivel ez nem sikerült, ott hagyta hanyatt fekve az ágy előtt, és édesanyja holttestével a lakásban maradt. A rokonok telefonhívását nem fogadta, ezért az egyik aggódó telefonáló értesítette a rendőrséget. A rendőrök december 22-én reggel mentek ki a házhoz, ahol felfedezték a holttestet, a vádlottat pedig előállították.

Kizárható, hogy teljesen elborult a tudata

„A súlyos személyiségzavarban szenvedő vádlott tudata a cselekmény elkövetésekor súlyos fokban beszűkült, ami súlyos fokban korlátozta abban, hogy cselekménye következményeit felismerje és e felismerésnek megfelelően cselekedjen. A teljes tudatborulás azonban kizárható."– állapította meg a bíróság.



(leadképünk illusztráció - a szerk.)