A cigisdobozokon lévő telefonszám hónapok óta nem működik

Súlyos közegészségügyi kockázatokat rejt magában a dohányzás, ezt az állam is igyekszik kezelni. A LETESZEM A CIGIT nevű program a leszokást hivatott segíteni, az Országos Egészségfejlesztési Intézet (OEFI) megbízásából, az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) támogatásával valósult meg.Az állam az elmúlt néhány évben jelentős lépéseket tett a dohányzás visszaszorítása érdekében, mármint a jogi szabályozást tekintve. A 2013-ban hatályba lépett kormányrendelet szerint a dohányzásra kijelölt helyeket, illetve a dohányzási tilalmat egységes formátumú táblákkal kell jelezni.A közegészségügyi program kulcseleme egy kékszám.Ezt a telefonszámot minden egyes cigarettás dobozra, minden dohányzásra kijelölt helyre, minden dohányozni tilos-táblára kötelező felírni. Tehát mindenhol ott van. Az ország egyik legszélesebb körben terjesztett telefonszámáról van szó.A +36 40 200 493 számnak mind a szabályozásban, mind a segítségnyújtásban kulcsszerep jut. Ezen a számon lehet bejelentést tenni, ha az állampolgár illegális füstölést vagy akármilyen dohányzással kapcsolatos szabálysértést észlel. De még fontosabb, hogy ezt a számot kell akkor is hívni, ha a dohányos le szeretne szokni és ebben segítségre szorul. Itt lehet jelentkezni az ingyenes leszokást segítő programra. Amiben személyes, csoportos tanácsadáson lehet részt venni, ezen felül itt lehet elérni az erre kijelölt pszichológusokat, akik telefonon segítenek a leszokásban. A meghatározott protokoll szerint zajló, hathetes folyamatban hetente egyszer felhívják a jelentkezőket, hogy módszereket, tippeket adjanak nekik, célokat tűzzenek ki, és általában könnyebbé tegyék a dohányzás abbahagyását.A 444.hu többször is próbát tett: tapasztalataik alapján a megadott telefonszám nem működik.Méghozzá hónapok óta nem elérhető. "Az elmúlt napokban pontosan 29-szer próbálkoztam reggel 8 és 16 óra között sikertelenül, de egy körúti dohányboltban az eladó azt meséli, hogy mivel a szám sok százszor kerül a szeme elé, üresebb pillanataiban meg szokta csörgetni. Május óta naponta hívogatja a Leteszem a cigit, de teljesen hiába, még sosem vette fel senki. Ki sem csöng a telefon" - olvasható a cikkben