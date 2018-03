A javítási munkálatok miatt 14 kilométeres dugó alakult ki az M1-en

A közleményben azt javasolták, hogy aki teheti, az 56-os kilométernél lévő Tatabánya-Óváros csomópontnál térjen le az 1-es számú főútra, majd Bicskénél hajtson vissza a pályára Az M1-es autópálya Bicske és Tatabánya közötti szakaszán Hegyeshalom felé három hosszabb szakaszon, míg Budapest felé egy 2,5 kilométeres szakaszon a külső sávon van korlátozás burkolathibák miatt. Ezért a 39-es és az 53-as kilométer között mindkét oldalon lassabb haladásra, hosszabb menetidőre, valamint csúcsforgalomban az 1-es főúton is erős forgalomra készülhetnek az autósok - figyelmeztettek a közleményben.Hozzátették, mivel a tranzitforgalom a szokásosnál is nagyobb, a korlátozásokon kívül is telítettebbek a sávok, ezért utazás előtt érdemes tájékozódnia a közlekedőknek aweboldalon vagy a társaság Útinform szolgálatánál a 06-1-336-2400-ás telefonszámon.